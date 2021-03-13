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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Хатайспор
Ризеспор - Хатайспор: обзор матча 13 марта 2021
Ризеспор
13.03.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 0
Завершен
Хатайспор
71'
Ф. Болдрин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Хатайспор
Замена
Э. Дилавер
️️️️
Б. Самудио
90'
+2
Замена
А. Содерлунд
️️️️
М. Шкода
90'
+2
Желтая карточка
M. Morozyuk
90'
90'
Замена
S. Ornek
️️️️
С. Попов
89'
Желтая карточка
П. Сантос
Замена
А. Дурак
️️️️
Ф. Болдрин
83'
Замена
К. Михаляк
️️️️
Ф. Байано
82'
77'
Замена
М. Камара
️️️️
Р. Абид
ГОЛ! 1:0!
Ф. Болдрин
71'
Замена
Э. Сабо
️️️️
F.
64'
53'
Желтая карточка
А. Бупендза
45'
Желтая карточка
A. Katranis
Желтая карточка
Г. Аккан
44'
Желтая карточка
Д. Джокович
44'
44'
Желтая карточка
Д. Акинтола
Желтая карточка
Б. Самудио
36'
Желтая карточка
М. Шкода
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Хатайспор
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
4-3-3
23
Аккан
12
Кейбаши
3
Тальби
5
Ай
55
88
Джокович
27
Байано
10
Болдрин
7
Шкода
11
81
Самудио
3-3-4
1
Моанд
6
Биллонг
28
Сантос
98
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
10
Траоре
20
Рибейру
8
Акинтола
9
Бупендза
81
Самудио
66
Дилавер
66
Дилавер
81
Самудио
11
52
Сабо
52
Сабо
11
10
Болдрин
5
Дурак
5
Дурак
10
Болдрин
27
Байано
77
Михаляк
77
Михаляк
27
Байано
7
Шкода
16
Содерлунд
16
Содерлунд
7
Шкода
14
Абид
7
Камара
7
Камара
14
Абид
90
Попов
4
4
90
Попов
Остались в запасе
Ризеспор
Хатайспор
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
Остались в запасе
5
Исаак Сакей
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Ризеспор - Хатайспор
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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