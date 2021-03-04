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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Антальяспор
Фенербахче - Антальяспор: обзор матча 04 марта 2021
Фенербахче
04.03.2021, четверг, 19:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Антальяспор
83'
Э. Валенсия
12'
Фреди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Антальяспор
Желтая карточка
Х. Соса
90'
+8
Желтая карточка
Д. Пелкас
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
89'
88'
Желтая карточка
D. Orgill
Желтая карточка
P. Demba CissÃ©
88'
ГОЛ! 1:1!
Э. Валенсия
Пас отдал
Х. Соса
83'
83'
Замена
L. Podolski
️️️️
Амилтон
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
79'
Замена
М. Тиам
️️️️
М. Саматта
79'
77'
Замена
D. Orgill
️️️️
Налдо
68'
Замена
Д. Синик
️️️️
Фреди
Замена
И. Кахведжи
️️️️
М. Озил
67'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Ф. Новак
67'
61'
Желтая карточка
Налдо
Замена
Э. Валенсия
️️️️
О. Туфан
46'
38'
Желтая карточка
В. Сары
33'
Желтая карточка
Амилтон
21'
Желтая карточка
Фреди
12'
ГОЛ! 0:1!
Фреди
Желтая карточка
А. Салаи
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
10
Месут Озил
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
16
Фреди
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
23
Амилтон
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Главный тренер
Сами Угурлу
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
11
O. Imeri
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Баиндыр
77
Генюл
32
Тиссеран
57
Новак
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
11
Туфан
7
Соса
10
Пелкас
10
Озил
38
Саматта
3-2-4-1
25
Боффин
6
Албайрак
7
Балчи
89
Сары
5
Налдо
30
Кудряшов
8
Шахин
88
Езмерт
23
Амилтон
16
Фреди
17
Байракдар
11
Туфан
30
Валенсия
30
Валенсия
11
Туфан
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
26
Осайи-Самуэль
10
Озил
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Озил
38
Саматта
9
Тиам
9
Тиам
38
Саматта
57
Новак
9
9
57
Новак
23
Амилтон
10
10
23
Амилтон
16
Фреди
70
Синик
70
Синик
16
Фреди
5
Налдо
12
12
5
Налдо
Остались в запасе
Фенербахче
Антальяспор
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
11
O. Imeri
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
22
Uğur Kaan Yıldız
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
Остались в запасе
11
O. Imeri
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Фенербахче - Антальяспор
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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