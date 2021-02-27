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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Истанбул Башакшехир
Антальяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 27 февраля 2021
Антальяспор
27.02.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Истанбул Башакшехир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Истанбул Башакшехир
Желтая карточка
L. Podolski
86'
Замена
O. Imeri
️️️️
Амилтон
82'
Замена
L. Podolski
️️️️
Д. Синик
82'
81'
Замена
J. Fernandes
️️️️
Д. Алексич
81'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
М. Текдемир
70'
Замена
Жулиано
️️️️
Ф. Гульбрандсен
70'
Замена
Д. Ба
️️️️
Э. Кривелли
Замена
S. Sam
️️️️
D. Orgill
69'
57'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Л. Дуарте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
23
Амилтон
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
11
O. Imeri
ЦФ
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Junior Fernandes
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
20
Жулиано
АП
19
Демба Ба
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
4-4-1-1
25
Боффин
30
Кудряшов
89
Сары
7
Балчи
6
Албайрак
23
Амилтон
8
Шахин
16
Фреди
70
Синик
17
Байракдар
12
3-2-2-2
1
Бабакан
33
Али Калдырым
9
Алексич
21
Текдемир
3
Дуарте
24
Епуряну
5
Топал
19
Озкан
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
23
Амилтон
11
11
23
Амилтон
70
Синик
10
10
70
Синик
12
10
10
12
9
Алексич
10
10
9
Алексич
21
Текдемир
55
Ндайшими
55
Ндайшими
21
Текдемир
8
Гульбрандсен
20
Жулиано
20
Жулиано
8
Гульбрандсен
27
Кривелли
19
Ба
19
Ба
27
Кривелли
3
Дуарте
42
Саинер
42
Саинер
3
Дуарте
Остались в запасе
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
7
Сердар Гюрлер
ЦП
Остались в запасе
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Угур Учар
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Антальяспор - Истанбул Башакшехир
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
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