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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Касымпаша
Гезтепе - Касымпаша: обзор матча 28 февраля 2021
Гезтепе
28.02.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Касымпаша
25'
Ш. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Касымпаша
Замена
Д. Бурекович
️️️️
Х. Акбунар
86'
Вторая желтая
Б. Эмир
84'
Замена
Б. Идейе
️️️️
А. Яхович
76'
Желтая карточка
Б. Эмир
72'
67'
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
Ю. Эрдоган
Замена
А. Эсити
️️️️
С. Айдогду
62'
57'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
К. Бистрович
53'
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
Замена
П. Зули
️️️️
Ф. Диабате
46'
35'
Желтая карточка
А. Кара
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
Х. Акбунар
25'
Желтая карточка
С. Айдогду
20'
15'
Красная карточка
Д. Люккассен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
7
Халил Акбунар
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
3
Марко Михоевич
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
44
Петер Зули
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
0
Duško Tošić
ЦФ
4-1-2-3
70
Эгрибаят
7
Палули
41
Эмир
33
Озтюрк
33
Нукан
5
Нвободо
7
Акбунар
8
Айдогду
18
Яхович
34
Диабате
27
Ндиайе
4-4-1-1
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
4
Хаддади
25
Бречка
32
Люккассен
10
Хайрадинович
35
Кара
8
Бистрович
10
Эрдоган
7
Варга
24
7
Акбунар
68
Бурекович
68
Бурекович
7
Акбунар
8
Айдогду
13
Эсити
13
Эсити
8
Айдогду
34
Диабате
44
Зули
44
Зули
34
Диабате
18
Яхович
12
Идейе
12
Идейе
18
Яхович
10
Эрдоган
7
Коомсон
7
Коомсон
10
Эрдоган
8
Бистрович
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
8
Бистрович
Остались в запасе
Гезтепе
Касымпаша
3
Марко Михоевич
ЦЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
28
Furkan Kulekci
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
0
Duško Tošić
ЦФ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
3
Марко Михоевич
ЦЗ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
4
Тити
ЦЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Остались в запасе
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦП
28
Furkan Kulekci
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
0
Duško Tošić
ЦФ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Гезтепе - Касымпаша
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
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