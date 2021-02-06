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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Хатайспор
Касымпаша - Хатайспор: обзор матча 06 февраля 2021
Касымпаша
06.02.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 4
Завершен
Хатайспор
56'
И. Телин
44'
А. Бупендза
72'
Р. Абид
84'
A. Canli
90+1'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Хатайспор
90'
+1
ГОЛ! 1:4!
М. Камара
Пас отдал
А. Траоре
88'
Замена
S. Ilgaz
️️️️
М. Диуф
84'
ГОЛ! 1:3!
A. Canli
Пас отдал
А. Траоре
Замена
Ж. Коомсон
️️️️
Х. Хайрадинович
80'
77'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Бупендза
72'
ГОЛ! 1:2!
Р. Абид
59'
Замена
A. Canli
️️️️
М. Мерт
ГОЛ! 1:1!
И. Телин
Пас отдал
Ф. Хадергьонай
56'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Бупендза
Желтая карточка
Ю. Эрдоган
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
0
Duško Tošić
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
2
Berk Çetin
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
55
Yasin Dulger
ЦФ
Хатайспор
99
Юссуф Коне
ЦЗ
7
Мохаммед Камара
ПВ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
3-4-3
1
Ташкыран
25
Бречка
4
Хаддади
94
Хадергьонай
35
Кара
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
8
Бистрович
15
Ходжич
92
Телин
0
2-5-3
1
Моанд
6
Биллонг
98
19
Мерт
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
5
Сакей
10
Траоре
8
Акинтола
9
Бупендза
10
Хайрадинович
7
Коомсон
7
Коомсон
10
Хайрадинович
9
Бупендза
7
Камара
7
Камара
9
Бупендза
92
Диуф
10
10
92
Диуф
19
Мерт
23
23
19
Мерт
Остались в запасе
Касымпаша
Хатайспор
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
7
Кевин Варга
ЛВ
55
Yasin Dulger
ЦФ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
28
Furkan Kulekci
ЦФ
7
Кевин Варга
ЛВ
55
Yasin Dulger
ЦФ
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
2
Berk Çetin
ЦЗ
71
Anıl Koç
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
Остались в запасе
41
Joseph Akomadi
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
34
Akin Alkan
ЦФ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Касымпаша - Хатайспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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