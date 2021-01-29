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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Галатасарай
Газиантеп - Галатасарай: обзор матча 29 января 2021
Газиантеп
29.01.2021, пятница, 19:00
Турция. Суперлига, 22 тур
1 : 2
Завершен
Галатасарай
90+7'
А. Максим (П)
51'
А. Оникуру
79'
А. Оникуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Галатасарай
90'
+8
Желтая карточка
Ф. Муслера
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Максим
90'
+7
Замена
C. Şahin
️️️️
K. Mirallas
89'
Замена
О. Рашид
️️️️
J.
89'
Желтая карточка
П. Джилободжи
86'
85'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
Р. Бабел
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
А. Ветрих
80'
79'
ГОЛ! 0:2!
А. Оникуру
Пас отдал
К. Актюркоглу
Замена
К. Эзер
️️️️
О. Джейлан
77'
74'
Замена
О. Этебо
️️️️
Э. Килинк
74'
Замена
О. Байрам
️️️️
A. Turan
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Оникуру
Пас отдал
Р. Бабел
46'
Замена
А. Оникуру
️️️️
Ю. Бельханда
46'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
Э. Акбаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
10
Arda Turan
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Газиантеп
35
Ulas Zengin
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
11
Мирза Джихан
ЛВ
7
Звонимир Козули
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
7
Анри Оникуру
ЛВ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
3-2-3-2
19
Гювенк
14
Тошка
3
Джилободжи
16
77
Вурал
77
Джейлан
6
4
Ветрих
44
Максим
12
Дико
87
4-3-3
16
Муслера
25
Линнес
23
Маркао
4
Донк
4
Сараччи
20
Бельханда
14
Антальялы
8
Акбаба
11
Килинк
8
Бабел
10
87
70
70
87
6
23
Рашид
23
Рашид
6
77
Джейлан
10
Эзер
10
Эзер
77
Джейлан
4
Ветрих
7
7
4
Ветрих
8
Акбаба
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
8
Акбаба
20
Бельханда
7
Оникуру
7
Оникуру
20
Бельханда
10
18
Байрам
18
Байрам
10
11
Килинк
5
Этебо
5
Этебо
11
Килинк
8
Бабел
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
8
Бабел
Остались в запасе
Газиантеп
Галатасарай
7
Звонимир Козули
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
7
Звонимир Козули
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЛВ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
Остались в запасе
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
1
Окан Кочук
ВР
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Газиантеп - Галатасарай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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