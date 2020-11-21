Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Истанбул Башакшехир
Бешикташ - Истанбул Башакшехир: обзор матча 21 ноября 2020
Бешикташ
21.11.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
44'
А. Хатчинсон
45+1'
К. Ларин
72'
В. Абубакар (П)
81'
Ф. Гульбрандсен
90+4'
Ф. Гульбрандсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Истанбул Башакшехир
90'
+6
Желтая карточка
М. Шкртел
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Ф. Гульбрандсен
Пас отдал
Э. Вишча
81'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Гульбрандсен
80'
Замена
К. Понк
️️️️
Рафаэл
77'
Желтая карточка
Рафаэл
Замена
E. Kaya
️️️️
Р. Йилмаз
76'
75'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Д. Ба
75'
Замена
М. Текдемир
️️️️
И. Кахведжи
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Абубакар
72'
70'
Вторая желтая
М. Топал
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
69'
Замена
А. Льяич
️️️️
Б. Менса
69'
Желтая карточка
Д. Токез
67'
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
К. Ларин
65'
Желтая карточка
Б. Менса
58'
55'
Желтая карточка
М. Топал
46'
Замена
Жулиано
️️️️
Б. Болинголи
46'
Замена
Н. Шадли
️️️️
А. Епуряну
ГОЛ! 2:0!
К. Ларин
Пас отдал
А. Хатчинсон
45'
+1
Желтая карточка
К. Ларин
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Хатчинсон
Пас отдал
Соуза
44'
42'
Желтая карточка
Б. Болинголи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Соуза
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Атакан Юнер
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
20
Жулиано
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
2-5-1-2
97
Ювакуран
3
Монтеро
33
Йилмаз
5
Соуза
13
Хатчинсон
18
Геззаль
43
Менса
20
Уйсал
24
Токез
9
Абубакар
9
Ларин
4-4-1-1
1
Бабакан
2
Рафаэл
37
Шкртел
24
Епуряну
5
Болинголи
17
Кахведжи
9
Тюрук
5
Топал
19
Озкан
10
Вишча
19
Ба
33
Йилмаз
12
12
33
Йилмаз
9
Ларин
14
Н'Куду
14
Н'Куду
9
Ларин
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
43
Менса
22
Льяич
22
Льяич
43
Менса
2
Рафаэл
26
Понк
26
Понк
2
Рафаэл
17
Кахведжи
21
Текдемир
21
Текдемир
17
Кахведжи
24
Епуряну
89
Шадли
89
Шадли
24
Епуряну
5
Болинголи
20
Жулиано
20
Жулиано
5
Болинголи
19
Ба
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
19
Ба
Остались в запасе
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
27
Атакан Юнер
ЦФ
1
Эмре Билгин
ВР
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
1
Ахмет Киванч
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
27
Атакан Юнер
ЦФ
1
Эмре Билгин
ВР
8
Картал Йилмаз
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
28
Равиль Тагир
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Бешикташ - Истанбул Башакшехир
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Тюпрас Стадиуму
Новости команд
Все
Бешикташ
Истанбул Башакшехир
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Трансферную цель «Спартака» оценили в 40 миллионов
21 ноября
21
Суперлига: шансы «Коньяспора» и «Бешикташа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Спартак» заинтересовался игроком сборной Южной Кореи
20 ноября
21
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+