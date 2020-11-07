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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Антальяспор
Касымпаша - Антальяспор: обзор матча 07 ноября 2020
Касымпаша
07.11.2020, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Антальяспор
9'
Б. Койта
65'
А. Ходжич
72'
В. Сары
90+2'
S. Sam
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Касымпаша - Антальяспор
90'
+6
Замена
E. Gülüm
️️️️
Н. Шахин
Желтая карточка
У. Хаддади
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
S. Sam
Замена
А. Огуз
️️️️
Ю. Эрдоган
89'
Замена
A. Cariús
️️️️
Б. Койта
84'
Желтая карточка
М. Тирпа
82'
73'
Замена
Э. Албайрак
️️️️
D. Orgill
72'
ГОЛ! 2:1!
В. Сары
Замена
К. Варга
️️️️
А. Ходжич
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Ходжич
65'
Желтая карточка
L. Sadiku
62'
46'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
М. Йылмаз
ГОЛ! 1:0!
Б. Койта
Пас отдал
Ю. Эрдоган
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
25
Микаэль Тирпа
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
24
Loret Sadiku
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
16
Фреди
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
55
Yasin Dulger
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
O. Imeri
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
2-5-3
1
94
Хадергьонай
4
Хаддади
15
Сербест
25
Тирпа
35
Кара
10
Хайрадинович
10
Эрдоган
15
Ходжич
55
Койта
24
3-2-4-1
25
Боффин
89
Сары
7
Балчи
5
Налдо
27
Йылмаз
30
Кудряшов
8
Шахин
16
Фреди
10
10
12
15
Ходжич
7
Варга
7
Варга
15
Ходжич
10
Эрдоган
2
Огуз
2
Огуз
10
Эрдоган
55
Койта
77
77
55
Койта
27
Йылмаз
17
Байракдар
17
Байракдар
27
Йылмаз
8
Шахин
2
2
8
Шахин
12
6
Албайрак
6
Албайрак
12
Остались в запасе
Касымпаша
Антальяспор
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
55
Yasin Dulger
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
11
O. Imeri
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
55
Yasin Dulger
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
Остались в запасе
11
O. Imeri
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
35
Ферхат Каплан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Касымпаша - Антальяспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
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