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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал
Гранада - Реал: обзор матча 13 мая 2021
Гранада
13.05.2021, четверг, 23:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 4
Завершен
Реал
71'
Х. Молина
17'
Л. Модрич
45+1'
Родриго
75'
А. Одриосола
76'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал
Замена
Н. Перес
️️️️
Х. Санчес
81'
77'
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
76'
ГОЛ! 1:4!
К. Бензема
75'
ГОЛ! 1:3!
А. Одриосола
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
Д. Кина
72'
ГОЛ! 1:2!
Х. Молина
71'
Замена
А. Марин
️️️️
А. Пуэртас
67'
Замена
Д. Кина
️️️️
Я. Брайс
67'
63'
Желтая карточка
Начо
62'
Замена
Э. Азар
️️️️
Винисиус
62'
Замена
Иско
️️️️
Ф. Вальверде
62'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Родриго
Замена
Л. Суарес
️️️️
Д. Мачис
54'
Замена
А. Соро
️️️️
Ф. Вико
54'
Желтая карточка
Я. Брайс
53'
49'
Желтая карточка
Л. Модрич
46'
Замена
А. Одриосола
️️️️
М. Парк
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Родриго
Пас отдал
М. Парк
Желтая карточка
Х. Молина
41'
38'
Желтая карточка
Э. Милитао
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Модрич
Пас отдал
М. Гутьеррес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
2
Марвин Парк
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Силва
20
Фулкье
22
Дуарте
5
Санчес
17
Куини
25
Гоналон
88
Брайс
11
Мачис
19
Вико
7
Пуэртас
19
Молина
3-1-3-2-1
1
Куртуа
3
Милитао
6
Начо
3
Гутьеррес
5
Каземиро
2
Парк
8
Вальверде
20
Модрич
11
Родриго
7
Винисиус
9
Бензема
7
Пуэртас
3
Марин
3
Марин
7
Пуэртас
5
Санчес
18
Перес
18
Перес
5
Санчес
88
Брайс
8
Кина
8
Кина
88
Брайс
19
Вико
29
Соро
29
Соро
19
Вико
11
Мачис
97
Суарес
97
Суарес
11
Мачис
2
Парк
20
Одриосола
20
Одриосола
2
Парк
8
Вальверде
22
Иско
22
Иско
8
Вальверде
7
Винисиус
10
Азар
10
Азар
7
Винисиус
11
Родриго
10
Асенсио
10
Асенсио
11
Родриго
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
Остались в запасе
Гранада
Реал
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
23
Пепе Санчес
ПЗ
Остались в запасе
8
Антонио Бланко
ЦП
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
8
Тони Кроос
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Гранада - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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