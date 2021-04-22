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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 22 апреля 2021
Барселона
22.04.2021, четверг, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
5 : 2
Завершен
Хетафе
8'
Л. Месси
28'
С. Шакла (АГ)
33'
Л. Месси
87'
Р. Араухо
90+3'
А. Гризманн (П)
12'
К. Лангле (АГ)
69'
Э. Унал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
ГОЛ с пенальти! 5:2!
А. Гризманн
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
Р. Араухо
Пас отдал
Л. Месси
87'
76'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Чема
Замена
С. Умтити
️️️️
О. Мингеса
75'
69'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Э. Унал
Желтая карточка
Р. Араухо
68'
Замена
Тринкау
️️️️
С. Роберто
64'
63'
Замена
Э. Унал
️️️️
Анхель
46'
Замена
С. Абдулай
️️️️
К. Аленья
46'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
Н. Максимович
46'
Замена
А. Акуругу
️️️️
М. Кукурелья
Замена
Р. Араухо
️️️️
Ж. Пике
46'
Замена
И. Мориба
️️️️
К. Лангле
46'
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
33'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Шакла
28'
12'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Лангле
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
С. Бускетс
8'
Желтая карточка
К. Лангле
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
14
Такефуса Кубо
АП
10
Карлес Аленья
ПП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
7
Тринкау
ЦФ
Хетафе
1
Рубен Янес
ВР
40
Аманкваа Акуругу
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Хосете Миранда
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
21
Сабит Абдулай
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
4-1-3-1-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
30
Мингеса
2
Лангле
5
Бускетс
6
Роберто
8
Педри
21
де Йонг
10
Месси
7
Гризманн
3-2-2-1-1
13
Сорья
5
Чема
4
Шакла
2
Джене
2
Иглесиас
17
Кукурелья
10
Аленья
88
Максимович
14
Кубо
9
Анхель
3
Пике
33
Араухо
33
Араухо
3
Пике
30
Мингеса
14
Умтити
14
Умтити
30
Мингеса
2
Лангле
6
Мориба
6
Мориба
2
Лангле
6
Роберто
7
Тринкау
7
Тринкау
6
Роберто
10
Аленья
21
Абдулай
21
Абдулай
10
Аленья
17
Кукурелья
40
Акуругу
40
Акуругу
17
Кукурелья
88
Максимович
8
Арамбарри
8
Арамбарри
88
Максимович
5
Чема
11
Миранда
11
Миранда
5
Чема
9
Анхель
20
Унал
20
Унал
9
Анхель
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
Остались в запасе
1
Рубен Янес
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
20
Франциско Портильо
ПВ
39
Мамор Ньянг
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Барселона - Хетафе
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Информация о матче
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