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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал Сосьедад
Гранада - Реал Сосьедад: обзор матча 14 марта 2021
Гранада
14.03.2021, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 27 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
52'
Х. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал Сосьедад
90'
+5
Желтая карточка
Х. Баутиста
88'
Желтая карточка
А. Гевара
85'
Желтая карточка
Порту
Желтая карточка
Х. Санчес
85'
Желтая карточка
Р. Кенеди
81'
78'
Замена
А. Гевара
️️️️
А. Ильярраменди
78'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
А. Горосабель
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Сольдадо
67'
Замена
А. Монторо
️️️️
Я. Брайс
67'
63'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
63'
Замена
Х. Баутиста
️️️️
А. Исак
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Ф. Вико
53'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Д. Кина
53'
ГОЛ! 1:0!
Х. Санчес
Пас отдал
В. Диас
52'
Замена
В. Диас
️️️️
Д. Фулкье
49'
28'
Замена
Х. Гуриди
️️️️
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
17
Куини
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
21
Янхель Эррера
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Феде Вико
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Гранада
13
Арнау Фабрега
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Исма Руис
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-3-2-1
1
Силва
20
Фулкье
5
Санчес
22
Дуарте
17
Куини
21
Эррера
88
Брайс
8
Кина
29
Кенеди
19
Вико
9
Сольдадо
4-2-3-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
24
Ле Норман
3
Муньос
14
Ильярраменди
23
Мерино
24
Янузай
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Исак
20
Фулкье
16
Диас
16
Диас
20
Фулкье
8
Кина
25
Гоналон
25
Гоналон
8
Кина
88
Брайс
19
Монторо
19
Монторо
88
Брайс
19
Вико
7
Пуэртас
7
Пуэртас
19
Вико
9
Сольдадо
19
Молина
19
Молина
9
Сольдадо
21
Сильва
18
Гуриди
18
Гуриди
21
Сильва
14
Ильярраменди
6
Гевара
6
Гевара
14
Ильярраменди
2
Горосабель
7
Барренечеа
7
Барренечеа
2
Горосабель
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
9
Исак
9
Баутиста
9
Баутиста
9
Исак
Остались в запасе
Гранада
Реал Сосьедад
13
Арнау Фабрега
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
13
Арнау Фабрега
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
13
Унаи Марреро
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Гранада - Реал Сосьедад
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Реал Сосьедад
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- : -
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3 : 2
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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