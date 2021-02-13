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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетико
Гранада - Атлетико: обзор матча 13 февраля 2021
Гранада
13.02.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
66'
Я. Эррера
63'
М. Льоренте
75'
А. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетико
90'
+1
Желтая карточка
Я. Карраско
89'
Желтая карточка
Коке
Замена
Д. Кина
️️️️
Д. Фулкье
79'
Замена
А. Соро
️️️️
Д. Мачис
79'
77'
Желтая карточка
С. Савич
75'
ГОЛ! 1:2!
А. Корреа
Пас отдал
М. Льоренте
Замена
М. Гоналон
️️️️
А. Монторо
71'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Р. Кенеди
69'
ГОЛ! 1:1!
Я. Эррера
66'
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Льоренте
Пас отдал
Коке
Замена
Я. Эррера
️️️️
Я. Брайс
58'
46'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Ж. Кондогбиа
43'
Желтая карточка
С. Ньигес
39'
Желтая карточка
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
14
Дани Пломер
ЦФ
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Альваро Гарсия
ЦП
10
Серхио Камельо
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Силва
22
Дуарте
5
Санчес
24
Вальехо
21
Нева
20
Фулкье
88
Брайс
19
Монторо
29
Кенеди
11
Мачис
19
Молина
3-4-2-1
13
Облак
18
Фелипе
15
Савич
22
Эрмосо
19
Кондогбиа
6
Коке
8
Ньигес
14
Льоренте
10
Корреа
10
Карраско
9
Суарес
11
Мачис
29
Соро
29
Соро
11
Мачис
29
Кенеди
7
Пуэртас
7
Пуэртас
29
Кенеди
19
Монторо
25
Гоналон
25
Гоналон
19
Монторо
20
Фулкье
8
Кина
8
Кина
20
Фулкье
88
Брайс
21
Эррера
21
Эррера
88
Брайс
19
Кондогбиа
24
Врсалько
24
Врсалько
19
Кондогбиа
Остались в запасе
Гранада
Атлетико
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
14
Дани Пломер
ЦФ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
19
Феде Вико
АП
Главный тренер
Диего Мартинес
26
Альваро Гарсия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
3
Адриан Марин
ЛЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
14
Дани Пломер
ЦФ
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Жоау Кошта
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
19
Феде Вико
АП
Остались в запасе
26
Альваро Гарсия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Гранада - Атлетико
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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