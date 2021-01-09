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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Реал Сосьедад
Севилья - Реал Сосьедад: обзор матча 09 января 2021
Севилья
09.01.2021, суббота, 16:00
Испания. Примера, 18 тур
3 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
4'
Ю. Эн-Несири
7'
Ю. Эн-Несири
46'
Ю. Эн-Несири
5'
Д. Карлос (АГ)
14'
А. Исак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Реал Сосьедад
Замена
Ф. Васкес
️️️️
Л. Окампос
89'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
89'
Замена
О. Родригес
️️️️
И. Ракитич
85'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Сусо
84'
78'
Замена
А. Янузай
️️️️
Порту
78'
Замена
Р. Лопес
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Навас
70'
56'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Х. Гуриди
ГОЛ! 3:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Л. Окампос
46'
46'
Замена
Р. Ле Норман
️️️️
М. Саньян
43'
Желтая карточка
Х. Гуриди
39'
Желтая карточка
М. Саньян
34'
Желтая карточка
А. Муньос
14'
ГОЛ! 2:2!
А. Исак
Пас отдал
М. Оярсабаль
ГОЛ! 2:1!
Ю. Эн-Несири
7'
5'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Карлос
ГОЛ! 1:0!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Фернандо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
10
Порту
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
21
Акунья
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
5
Фернандо
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
10
Сусо
21
Эн-Несири
4-3-2-1
1
Ремиро
2
Горосабель
5
Субельдия
93
Саньян
3
Муньос
36
Субименди
23
Мерино
18
Гуриди
10
Порту
10
Оярсабаль
9
Исак
11
Ракитич
14
Родригес
14
Родригес
11
Ракитич
16
Навас
22
Видаль
22
Видаль
16
Навас
7
Окампос
20
Васкес
20
Васкес
7
Окампос
10
Сусо
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
10
Сусо
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
10
Оярсабаль
12
Лопес
12
Лопес
10
Оярсабаль
18
Гуриди
7
Барренечеа
7
Барренечеа
18
Гуриди
93
Саньян
24
Ле Норман
24
Ле Норман
93
Саньян
10
Порту
24
Янузай
24
Янузай
10
Порту
Остались в запасе
Севилья
Реал Сосьедад
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
11
Уссама Идрисси
ЛВ
13
Хави Диас
ВР
13
Альфонсо Пастор
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Севилья - Реал Сосьедад
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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