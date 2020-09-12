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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Атлетик
Гранада - Атлетик: обзор матча 12 сентября 2020
Гранада
12.09.2020, суббота, 19:30
Испания. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
49'
Я. Эррера
53'
Л. Милья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Атлетик
Желтая карточка
М. Гоналон
90'
+2
Замена
В. Диас
️️️️
Л. Милья
89'
84'
Желтая карточка
Е. Альварес
80'
Замена
У. Венцедор
️️️️
Д. Гарсия
Замена
Р. Азиз
️️️️
Р. Сольдадо
80'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Я. Эррера
80'
73'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
73'
Замена
О. Сансет
️️️️
И. Муньяин
72'
Желтая карточка
У. Лопес
Замена
Ф. Вико
️️️️
Д. Мачис
62'
Замена
М. Гоналон
️️️️
А. Монторо
62'
56'
Замена
И. Уильямс
️️️️
А. Капа
56'
Замена
У. Лопес
️️️️
М. Весга
ГОЛ! 2:0!
Л. Милья
53'
52'
Желтая карточка
И. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Я. Эррера
Пас отдал
А. Монторо
49'
Желтая карточка
Х. Санчес
45'
15'
Желтая карточка
Х. Морсильо
Желтая карточка
Я. Эррера
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
12
Рамон Азиз
ЦП
19
Феде Вико
АП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Антонин
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
4-3-2-1
1
Силва
21
Нева
22
Дуарте
5
Санчес
20
Фулкье
6
Милья
21
Эррера
19
Монторо
11
Мачис
7
Пуэртас
9
Сольдадо
3-3-1-2-1
1
Симон
18
де Маркос
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
6
Весга
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
7
Морсильо
14
Гарсия
21
Эррера
29
Кенеди
29
Кенеди
21
Эррера
6
Милья
16
Диас
16
Диас
6
Милья
19
Монторо
25
Гоналон
25
Гоналон
19
Монторо
9
Сольдадо
12
Азиз
12
Азиз
9
Сольдадо
11
Мачис
19
Вико
19
Вико
11
Мачис
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
8
Сансет
8
Сансет
10
Муньяин
6
Весга
8
Лопес
8
Лопес
6
Весга
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
2
Капа
9
Уильямс
9
Уильямс
2
Капа
Остались в запасе
Гранада
Атлетик
29
Альберто Соро
ПВ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
70
Антонин
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
29
Альберто Соро
ПВ
24
Жоау Кошта
ВР
13
Аарон Эскандель
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
70
Антонин
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Гранада - Атлетик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Лос Карменес
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