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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Порту
Риу Аве - Порту: обзор матча 15 мая 2021
Риу Аве
15.05.2021, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 33 тур
0 : 3
Завершен
Порту
56'
Т. Мартинес
59'
Л. Диас
68'
С. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Порту
88'
Желтая карточка
М. Урибе
Желтая карточка
Габриэлзиньо
86'
Желтая карточка
П. Амарал
83'
82'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Т. Мартинес
82'
Замена
И. Маркано
️️️️
М. Груйич
73'
Замена
Нану
️️️️
Отавио
Замена
A. Cruz
️️️️
Ж. Дала
72'
Замена
R. Meshino
️️️️
К. Манэ
72'
68'
ГОЛ! 0:3!
С. Оливейра
Пас отдал
Л. Диас
67'
Замена
С. Оливейра
️️️️
М. Тареми
Замена
Гуга
️️️️
T.
64'
Замена
J. Brandão
️️️️
Н. Монте
64'
59'
ГОЛ! 0:2!
Л. Диас
Пас отдал
М. Тареми
56'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мартинес
Пас отдал
Ж. Мариу
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
Р. Камашу
41'
Желтая карточка
Т. Боревкович
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
8
Tarantini
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
3
Пепе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Риу Аве
16
Савио
ЛЗ
6
Гуга
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
7
Anderson Cruz
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
28
Ромарио Бару
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
3-2-3-2
1
20
Монте
12
Пинту
24
Амарал
33
Сантос
21
Боревкович
8
6
Аугусто
64
Камашу
20
Карлос Манэ
10
Дала
4-2-2-2
1
Маркесин
13
Манафа
3
Пепе
2
Лейте
17
Мариу
8
Груйич
8
Урибе
25
Отавио
14
Диас
11
Мартинес
9
Тареми
10
Дала
7
7
10
Дала
64
Камашу
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
64
Камашу
20
Карлос Манэ
8
8
20
Карлос Манэ
20
Монте
21
21
20
Монте
8
6
Гуга
6
Гуга
8
11
Мартинес
7
Андерсон
7
Андерсон
11
Мартинес
8
Груйич
5
Маркано
5
Маркано
8
Груйич
25
Отавио
14
Нану
14
Нану
25
Отавио
9
Тареми
27
Оливейра
27
Оливейра
9
Тареми
Остались в запасе
Риу Аве
Порту
22
LÃ©o
ЦФ
16
Савио
ЛЗ
20
Коштинья
ПЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
7
Франсишку Консейсау
ПВ
99
Диогу Кошта
ВР
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
16
Савио
ЛЗ
20
Коштинья
ПЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
99
Диогу Кошта
ВР
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Риу Аве - Порту
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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