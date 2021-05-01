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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Насьональ
Спортинг - Насьональ: обзор матча 01 мая 2021
Спортинг
01.05.2021, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 30 тур
2 : 0
Завершен
Насьональ
83'
З. Феддаль
90+2'
Ж. Кабрал (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Насьональ
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. Кабрал
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
R. Correia
Замена
М. Рейс
️️️️
Д. Браганца
86'
86'
Замена
Б. Рочес
️️️️
L. Azouni
Замена
М. Нуньес
️️️️
Н. Сантуш
85'
84'
Замена
D.
️️️️
Б. Риаскос
ГОЛ! 1:0!
З. Феддаль
Пас отдал
Ж. Кабрал
83'
75'
Замена
Н. Борхес
️️️️
Ж. Камачу
Замена
Г. Плата
️️️️
П. Порро
73'
66'
Вторая желтая
И. Абдуллахи Альхассан
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Ж. Палинья
62'
57'
Желтая карточка
Ã. Bessa
Желтая карточка
Д. Браганца
53'
46'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
R. Micael
Желтая карточка
Паулинью
31'
22'
Желтая карточка
И. Абдуллахи Альхассан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
1
Antonio Filipe
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
23
Вити
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
23
Жоау Мариу
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
19
Гонсало Плата
ЦФ
Насьональ
55
Нуну Борхес
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
7
Dudu
ЦФ
3-3-1-2
81
Максимиану
4
Коатес
3
Феддаль
21
Браганца
25
Мендеш
6
Палинья
23
Порро
28
Гонсалвеш
26
Паулинью
11
Сантуш
1-1-1-1-5
44
Педрао
14
Абдуллахи Альхассан
23
37
Камачу
23
Вити
0
44
33
14
6
Палинья
77
Кабрал
77
Кабрал
6
Палинья
21
Браганца
2
Рейс
2
Рейс
21
Браганца
11
Сантуш
27
Нуньес
27
Нуньес
11
Сантуш
23
Порро
19
Плата
19
Плата
23
Порро
37
Камачу
55
Борхес
55
Борхес
37
Камачу
23
35
Рочес
35
Рочес
23
94
Риаскос
7
7
94
Риаскос
14
10
10
14
Остались в запасе
Спортинг
Насьональ
23
Андре Паулу
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
18
Владан Данилович
ЦП
0
Gergely Bobál
ЦФ
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
23
Андре Паулу
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
18
Владан Данилович
ЦП
0
Gergely Bobál
ЦФ
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Спортинг - Насьональ
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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