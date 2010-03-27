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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Фалкирк - Хиберниан
Фалкирк - Хиберниан: обзор матча 27 марта 2010
Фалкирк
27.03.2010, суббота, 18:00
Чемпионат Шотландии, 31 тур
1 : 3
Завершен
Хиберниан
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Фалкирк - Хиберниан
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
- : -
21.11.2026
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2 : 5
08.11.2026
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01.11.2026
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17.10.2026
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17.10.2026
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Данди Юнайтед
0 : 0
10.10.2026
Хиберниан
Информация о матче
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