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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Жил Висенте
Риу Аве - Жил Висенте: обзор матча 03 апреля 2021
Риу Аве
03.04.2021, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 25 тур
0 : 2
Завершен
Жил Висенте
76'
T. (П)
90+5'
С. Лино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Жил Висенте
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
С. Лино
89'
Замена
Родригао
️️️️
Педринью
89'
Замена
И. Барай
️️️️
П. Маркеш
84'
Замена
С. Лино
️️️️
D. Silva
83'
Замена
С. Лино
️️️️
Лоуренси
Замена
R.
️️️️
T.
82'
76'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
T.
Вторая желтая
Ф. Аугусто
74'
70'
Замена
A. Leautey
️️️️
К. Фуджимото
60'
Желтая карточка
D. Silva
57'
Желтая карточка
Лоуренси
Замена
Гуга
️️️️
J. Brandão
53'
Замена
П. Амарал
️️️️
Савио
46'
38'
Желтая карточка
И. Ногейра
Желтая карточка
Ч. Жеральдеш
34'
Желтая карточка
Ф. Аугусто
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
16
Савио
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Tarantini
ЦП
21
Junior Brandão
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Жил Висенте
33
Denis
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
6
Витор Карвальо
ЦП
8
Педринью
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
43
Педру Маркеш
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Риу Аве
24
Педру Амарал
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
25
Пеле
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
31
Diogo Silva
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
4-3-3
1
16
Савио
20
Монте
21
Боревкович
12
Пинту
6
Аугусто
12
Жеральдеш
8
20
Карлос Манэ
10
Дала
21
3-1-2-1-3
33
2
Перейра
40
Ногейра
26
Фернандеш
30
Минейро
6
Карвальо
8
Педринью
19
Фуджимото
7
Лоуренси
31
43
Маркеш
16
Савио
24
Амарал
24
Амарал
16
Савио
21
6
Гуга
6
Гуга
21
8
19
19
8
31
31
19
Фуджимото
50
50
19
Фуджимото
8
Педринью
5
Родригао
5
Родригао
8
Педринью
43
Маркеш
77
Барай
77
Барай
43
Маркеш
16
Лино
16
Лино
Остались в запасе
Риу Аве
Жил Висенте
22
LÃ©o
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
25
Пеле
ЦП
Главный тренер
Жозе Гомеш
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
20
Коштинья
ПЗ
0
Fábio Coentrão
ЦФ
25
Пеле
ЦП
Остались в запасе
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
27
Паулиньо
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Риу Аве - Жил Висенте
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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