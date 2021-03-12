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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Маритиму
Насьональ - Маритиму: обзор матча 12 марта 2021
Насьональ
12.03.2021, пятница, 23:30
Португалия. Примейра, 23 тур
1 : 2
Завершен
Маритиму
44'
К. Горре
58'
Р. Пиньо
65'
Р. Пиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Маритиму
Желтая карточка
К. Горре
90'
+7
90'
+4
Желтая карточка
S.
90'
+3
Желтая карточка
А. Абедзаде
90'
Желтая карточка
Э. Коста
85'
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
85'
Замена
S.
️️️️
Р. Пиньо
Желтая карточка
Л. Кал
74'
71'
Замена
Р. Гитан
️️️️
Э. Коста
Желтая карточка
Ã. Bessa
70'
69'
Желтая карточка
Р. Пиньо
Замена
Б. Рочес
️️️️
М. Матиас
68'
Замена
Ã. Bessa
️️️️
F. Ramos
68'
65'
ГОЛ! 1:2!
Р. Пиньо
64'
Замена
R. Macedo
️️️️
J. Correa
Замена
L. Azouni
️️️️
В. Косьелло
64'
58'
ГОЛ! 1:1!
Р. Пиньо
ГОЛ! 1:0!
К. Горре
Пас отдал
В. Косьелло
44'
Замена
R. Freitas
️️️️
Вити
32'
15'
Пенальти не реализован!
Ж. Таго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
21
Лукас Кал
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
44
Julio Cesar
ЦФ
22
Kalindi
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
23
Вити
ЦФ
77
Марко Матиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
0
J. Correa
ЦП
12
Franck Bambock
ЦП
12
Эдгар Коста
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Насьональ
37
Жоау Камачу
ЛВ
18
Владан Данилович
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
10
Ãber Bessa
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
35
Брайан Рочес
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
30
Seydou Sy
ЦФ
9
Педру Мендеш
ЦФ
Маритиму
2
Андреас Каро
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
99
Рафик Гитан
АП
22
Caio
ЦФ
17
Milson
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
2-2-5
21
Кал
55
Борхес
26
Косьелло
88
1
77
Матиас
23
Вити
94
Риаскос
11
Горре
4-1-2-3
1
Абедзаде
5
Андраде
2
Винк
5
Зайнадине
22
Гермес
5
Ирмер
0
12
9
Пиньо
95
Таго
12
Коста
77
Матиас
35
Рочес
35
Рочес
77
Матиас
23
Вити
0
0
23
Вити
88
10
10
88
26
Косьелло
23
23
26
Косьелло
12
Коста
99
Гитан
99
Гитан
12
Коста
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
0
7
7
0
9
Пиньо
99
99
9
Пиньо
Остались в запасе
Насьональ
Маритиму
37
Жоау Камачу
ЛВ
18
Владан Данилович
ЦП
30
Seydou Sy
ЦФ
12
Венсан Тиль
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
2
Андреас Каро
ЦЗ
22
Caio
ЦФ
17
Milson
ЦФ
15
Рене Сантос
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
37
Жоау Камачу
ЛВ
18
Владан Данилович
ЦП
30
Seydou Sy
ЦФ
12
Венсан Тиль
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
Остались в запасе
2
Андреас Каро
ЦЗ
22
Caio
ЦФ
17
Milson
ЦФ
15
Рене Сантос
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Насьональ - Маритиму
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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