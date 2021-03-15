Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Брага
Фамаликан - Брага: обзор матча 15 марта 2021
Фамаликан
15.03.2021, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 23 тур
2 : 2
Завершен
Брага
18'
А. Силва
87'
Э. Тавареш
36'
Р. Орта (П)
39'
А. Мусрати
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Брага
Желтая карточка
Ж. Диаш
90'
+3
Замена
Д. Кейруш
️️️️
Риччели
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Э. Тавареш
Пас отдал
К. Валенсуэла
87'
85'
Желтая карточка
Б. Родригеш
Замена
А. Гедеш
️️️️
Пепе
81'
Замена
К. Валенсуэла
️️️️
D. Figueiras
81'
74'
Замена
А. Шпорар
️️️️
А. Руис
74'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Р. Орта
Желтая карточка
Г. Ассунсао
70'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Х. Перейра
69'
Желтая карточка
D. Figueiras
68'
Замена
Б. Краев
️️️️
А. Силва
68'
67'
Замена
Ж. Новейш
️️️️
Галено
39'
ГОЛ! 1:2!
А. Мусрати
Пас отдал
В. Тормена
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Орта
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
С. Бабич
18'
17'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
26
Хоакин Перейра
ЦП
88
Пепе
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
7
Иво Родригес
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
23
Божидар Краев
ЦП
31
Andrija Luković
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
31
Кажу
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
73
Ze Pedro
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-3-1-2
1
Жуниор
19
Винагре
7
5
Риччели
6
Бабич
26
Перейра
88
Пепе
12
Ассунсао
23
Диаш
33
Силва
7
Родригес
4-2-2-2
1
Матеус
47
Эшгайю
3
Тормена
4
Родригеш
26
Борха
15
Франсержио
73
Мусрати
21
Орта
13
Галено
12
Пиазон
9
Руис
5
Риччели
5
Кейруш
5
Кейруш
5
Риччели
88
Пепе
15
Гедеш
15
Гедеш
88
Пепе
7
21
Валенсуэла
21
Валенсуэла
7
33
Силва
23
Краев
23
Краев
33
Силва
26
Перейра
19
Тавареш
19
Тавареш
26
Перейра
13
Галено
7
Новейш
7
Новейш
13
Галено
21
Орта
10
Гайтан
10
Гайтан
21
Орта
9
Руис
99
Шпорар
99
Шпорар
9
Руис
Остались в запасе
Фамаликан
Брага
31
Andrija Luković
ЦФ
2
Дани Морер
ЦЗ
50
Jhonata Robert
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
73
Ze Pedro
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
31
Кажу
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
31
Andrija Luković
ЦФ
2
Дани Морер
ЦЗ
50
Jhonata Robert
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
Остались в запасе
73
Ze Pedro
ЦФ
9
Витинья
ЦФ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
31
Кажу
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Фамаликан - Брага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
Новости команд
Все
Фамаликан
Брага
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Российский вратарь впервые за 10 месяцев сыграл за португальский клуб
20 октября
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Список самых дорогих вратарей России
2025.12.30 13:36
ЦСКА отказался от варианта с игроком из чемпионата Китая
2025.07.31 08:41
Российский вратарь продлил контракт с португальским клубом
2025.06.18 11:55
3
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Эштрела» – «Брага»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
9 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+