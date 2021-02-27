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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Спортинг
Порту - Спортинг: обзор матча 27 февраля 2021
Порту
27.02.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 21 тур
0 : 0
Завершен
Спортинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Спортинг
86'
Замена
М. Рейс
️️️️
Н. Мендеш
86'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Ж. Мариу
Замена
Л. Диас
️️️️
З. Сануси
78'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
С. Оливейра
78'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Марега
72'
70'
Замена
Табата
️️️️
Т. Томаш
64'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Н. Сантуш
Желтая карточка
Пепе
55'
55'
Желтая карточка
З. Феддаль
27'
Желтая карточка
Н. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
12
Сануси
3
Пепе
99
Мбемба
13
Манафа
8
Урибе
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
9
Тареми
3-3-2-2
1
Адан
25
Инасиу
3
Феддаль
4
Коатес
23
Порро
6
Палинья
25
Мендеш
28
Гонсалвеш
23
Мариу
11
Сантуш
8
Томаш
12
Сануси
14
Диас
14
Диас
12
Сануси
27
Оливейра
7
Консейсау
7
Консейсау
27
Оливейра
91
Марега
9
Эванилсон
9
Эванилсон
91
Марега
23
Мариу
77
Кабрал
77
Кабрал
23
Мариу
8
Томаш
10
Табата
10
Табата
8
Томаш
25
Мендеш
2
Рейс
2
Рейс
25
Мендеш
11
Сантуш
27
Нуньес
27
Нуньес
11
Сантуш
Остались в запасе
Порту
Спортинг
14
Нану
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
14
Нану
ПЗ
20
Фабиу Виейра
ПП
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Марко Груйич
ОП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Порту - Спортинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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