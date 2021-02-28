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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Маритиму
Портимоненси - Маритиму: обзор матча 28 февраля 2021
Портимоненси
28.02.2021, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 21 тур
0 : 0
Завершен
Маритиму
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Маритиму
90'
+1
Желтая карточка
Зайнадине
88'
Замена
F. Bambock
️️️️
Ж. Ирмер
87'
Замена
S.
️️️️
А. Алипур
78'
Замена
Р. Гитан
️️️️
Ж. Таго
Замена
B. Moreira
️️️️
Бету
77'
Замена
H.
️️️️
K. Anzai
77'
67'
Замена
F. Fumu Tamuzo
️️️️
J. Correa
Замена
J. Salmani
️️️️
F.
46'
Замена
Эвертон
️️️️
Л. Поссиньоло
43'
Желтая карточка
В. Роша
38'
12'
Желтая карточка
П. Пеладжо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
13
Денер
ЦП
2
Maurício Antônio
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
2
Андреас Каро
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
0
J. Correa
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
9
Али Алипур
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
0
Henrique
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
7
Эвертон
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
29
Jafar Salmani
ЦФ
33
Casagrande
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
Маритиму
44
Лукас Африко
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
22
Caio
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
17
Milson
ЦФ
99
Sassá
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
4-2-4
94
Самуэл
36
Поссиньоло
2
4
Роша
18
Муфи
10
Боа Морте
13
Денер
2
23
Бету
20
9
3-3-2-2
1
Абедзаде
2
Каро
5
Андраде
5
Зайнадине
2
Винк
5
Ирмер
22
Гермес
0
6
Пеладжо
95
Таго
9
Алипур
9
29
29
9
36
Поссиньоло
7
Эвертон
7
Эвертон
36
Поссиньоло
2
0
0
2
23
Бету
9
9
23
Бету
0
11
11
0
95
Таго
99
Гитан
99
Гитан
95
Таго
5
Ирмер
12
12
5
Ирмер
9
Алипур
99
99
9
Алипур
Остались в запасе
Портимоненси
Маритиму
23
Косуке Накамура
ВР
33
Casagrande
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
АП
5
Фали Канде
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
22
Caio
ЦФ
44
Лукас Африко
ЦЗ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
17
Milson
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
33
Casagrande
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
АП
5
Фали Канде
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
Остались в запасе
22
Caio
ЦФ
44
Лукас Африко
ЦЗ
10
Стефано Бельтраме
ЦФ
17
Milson
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Даниэль Рамос
Статистика матча Портимоненси - Маритиму
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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