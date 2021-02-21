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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Тондела
Брага - Тондела: обзор матча 21 февраля 2021
Брага
21.02.2021, воскресенье, 21:00
Португалия. Примейра, 20 тур
4 : 2
Завершен
Тондела
18'
Л. Пиазон
40'
Р. Орта
42'
Ж. Новейш
50'
Л. Пиазон
84'
С. Анне
90+4'
J. Jaquite
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Тондела
90'
+4
ГОЛ! 4:2!
J. Jaquite
84'
ГОЛ! 4:1!
С. Анне
72'
Желтая карточка
Т. Арканджо
Замена
️️️️
Роланду
72'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Руис
67'
66'
Замена
R. Barbosa
️️️️
П. Аугусто
Замена
Франсержио
️️️️
А. Мусрати
59'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Р. Орта
58'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Галено
58'
ГОЛ! 4:0!
Л. Пиазон
50'
46'
Замена
J. Jaquite
️️️️
Ж. Педру
46'
Замена
Р. Олабе
️️️️
Д. Мурильо
ГОЛ! 3:0!
Ж. Новейш
Пас отдал
Л. Пиазон
42'
ГОЛ! 2:0!
Р. Орта
Пас отдал
Л. Пиазон
40'
22'
Желтая карточка
E. Martínez
ГОЛ! 1:0!
Л. Пиазон
Пас отдал
Галено
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
3
Абдель Медиуб
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
21
Enzo Martínez
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
31
Кажу
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
9
Витинья
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
16
Роберто Олабе
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
11
Сулейман Анне
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
РФ
4-2-2-2
1
Матеус
26
Борха
3
Тормена
6
Роланду
47
Эшгайю
73
Мусрати
7
Новейш
13
Галено
21
Орта
9
Руис
12
Пиазон
4-3-3
88
19
Алмейда
34
20
Феррейра
3
Медиуб
7
Мурильо
28
Аугусто
8
Педру
7
Агра
9
Гонсалес
21
73
Мусрати
15
Франсержио
15
Франсержио
73
Мусрати
21
Орта
10
Гайтан
10
Гайтан
21
Орта
9
Руис
6
Орта
6
Орта
9
Руис
13
Галено
99
Шпорар
99
Шпорар
13
Галено
7
Мурильо
16
Олабе
16
Олабе
7
Мурильо
28
Аугусто
10
10
28
Аугусто
8
Педру
5
5
8
Педру
Остались в запасе
Брага
Тондела
31
Кажу
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
9
Витинья
ЦФ
12
Тиагу Са
ВР
Главный тренер
Карлуш Карвальял
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Остались в запасе
31
Кажу
ЛЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
9
Витинья
ЦФ
12
Тиагу Са
ВР
Остались в запасе
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
18
Тельмо Арканджо
РФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Брага - Тондела
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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