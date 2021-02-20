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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Портимоненси
Спортинг - Портимоненси: обзор матча 20 февраля 2021
Спортинг
20.02.2021, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 20 тур
2 : 0
Завершен
Портимоненси
27'
З. Феддаль
31'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Портимоненси
90'
+1
Желтая карточка
Денер
Замена
Д. Браганца
️️️️
П. Гонсалвеш
88'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Ж. Палинья
87'
85'
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
K. Anzai
85'
Замена
B. Moreira
️️️️
В. Роша
Замена
Табата
️️️️
Н. Сантуш
71'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Т. Томаш
63'
60'
Замена
J. Salmani
️️️️
H.
50'
Желтая карточка
H.
37'
Желтая карточка
Эвертон
ГОЛ! 2:0!
Н. Сантуш
31'
ГОЛ! 1:0!
З. Феддаль
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
0
Henrique
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
7
Эвертон
ЦП
13
Денер
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
2
Maurício Antônio
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
Портимоненси
23
Косуке Накамура
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
20
Luquinha
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
29
Jafar Salmani
ЦФ
9
Bruno Moreira
ЦФ
3-3-2-2
1
Адан
25
Инасиу
4
Коатес
3
Феддаль
25
Мендеш
6
Палинья
23
Порро
23
Мариу
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
8
Томаш
3-2-3-2
94
Самуэл
4
Роша
36
Поссиньоло
0
18
Муфи
2
7
Эвертон
13
Денер
10
Боа Морте
23
Бету
2
11
Сантуш
10
Табата
10
Табата
11
Сантуш
8
Томаш
77
Кабрал
77
Кабрал
8
Томаш
28
Гонсалвеш
21
Браганца
21
Браганца
28
Гонсалвеш
6
Палинья
27
Нуньес
27
Нуньес
6
Палинья
0
29
29
0
2
31
Поа
31
Поа
2
4
Роша
9
9
4
Роша
Остались в запасе
Спортинг
Портимоненси
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
23
Косуке Накамура
ВР
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
АП
9
Fabrício
ЦФ
5
Фали Канде
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
Остались в запасе
23
Косуке Накамура
ВР
20
Luquinha
ЦФ
10
Андерсон Оливейра
АП
9
Fabrício
ЦФ
5
Фали Канде
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Спортинг - Портимоненси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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