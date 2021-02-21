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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Фамаликан
Риу Аве - Фамаликан: обзор матча 21 февраля 2021
Риу Аве
21.02.2021, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 20 тур
0 : 1
Завершен
Фамаликан
39'
М. Угарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Фамаликан
90'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Гедеш
90'
Замена
A. Luković
️️️️
М. Угарте
Замена
T.
️️️️
Ф. Аугусто
79'
Замена
Гуга
️️️️
Пеле
79'
78'
Замена
Риччели
️️️️
Г. Ассунсао
78'
Замена
J. Robert
️️️️
D. Figueiras
Замена
П. Амарал
️️️️
Савио
76'
Замена
R. Meshino
️️️️
Р. Камашу
76'
60'
Замена
Ж. Диаш
️️️️
Э. Тавареш
Желтая карточка
Ф. Аугусто
59'
52'
Желтая карточка
Р. Винагре
45'
+1
Желтая карточка
Д. Кейруш
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Угарте
Красная карточка
Н. Монте
29'
25'
Желтая карточка
Э. Тавареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
16
Савио
ЛЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
25
Пеле
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
7
Diogo Figueiras
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
88
Пепе
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
15
Алешандре Гедеш
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Риу Аве
6
Гуга
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
20
Коштинья
ПЗ
8
Tarantini
ЦП
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
31
Andrija Luković
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
4-4-2
1
16
Савио
33
Сантос
20
Монте
21
Боревкович
6
Аугусто
12
Жеральдеш
64
Камашу
25
Пеле
10
Дала
20
Карлос Манэ
3-3-2-2
1
Жуниор
5
Кейруш
7
3
Вильям
6
Бабич
5
Угарте
19
Винагре
88
Пепе
12
Ассунсао
19
Тавареш
15
Гедеш
64
Камашу
8
8
64
Камашу
25
Пеле
6
Гуга
6
Гуга
25
Пеле
16
Савио
24
Амарал
24
Амарал
16
Савио
6
Аугусто
8
8
6
Аугусто
19
Тавареш
23
Диаш
23
Диаш
19
Тавареш
5
Угарте
31
31
5
Угарте
7
50
50
7
12
Ассунсао
5
Риччели
5
Риччели
12
Ассунсао
15
Гедеш
33
Силва
33
Силва
15
Гедеш
Остались в запасе
Риу Аве
Фамаликан
20
Коштинья
ПЗ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
2
Дани Морер
ЦЗ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Остались в запасе
20
Коштинья
ПЗ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Остались в запасе
2
Дани Морер
ЦЗ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Статистика матча Риу Аве - Фамаликан
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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