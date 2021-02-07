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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Порту
Брага - Порту: обзор матча 07 февраля 2021
Брага
07.02.2021, воскресенье, 23:45
Португалия. Примейра, 18 тур
2 : 2
Завершен
Порту
87'
Франсержио
90+4'
Н. Гайтан
36'
С. Оливейра (П)
54'
М. Тареми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Порту
ГОЛ! 2:2!
Н. Гайтан
Пас отдал
Л. Пиазон
90'
+4
90'
+2
Замена
Д. Лейте
️️️️
З. Сануси
ГОЛ! 1:2!
Франсержио
Пас отдал
Л. Пиазон
87'
85'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
М. Тареми
75'
Замена
З. Сануси
️️️️
Л. Диас
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Галено
69'
Замена
Л. Пиазон
️️️️
А. Руис
69'
60'
Вторая желтая
Х. Корона
Желтая карточка
Д. Карму
59'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Ж. Новейш
59'
Замена
К. Борха
️️️️
Р. Силва
59'
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Тареми
Пас отдал
Х. Корона
36'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Оливейра
Желтая карточка
В. Тормена
34'
Желтая карточка
Галено
20'
18'
Желтая карточка
М. Урибе
5'
Желтая карточка
Х. Корона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
15
Франсержио
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Брага
12
Тиагу Са
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Витинья
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-3-2-1
1
Матеус
3
Тормена
34
Силва
6
Карму
47
Эшгайю
7
Новейш
15
Франсержио
73
Мусрати
21
Орта
13
Галено
9
Руис
4-1-1-3-1
1
Маркесин
13
Манафа
99
Мбемба
3
Пепе
5
Сарр
8
Урибе
27
Оливейра
91
Марега
17
Корона
14
Диас
9
Тареми
34
Силва
26
Борха
26
Борха
34
Силва
13
Галено
10
Гайтан
10
Гайтан
13
Галено
9
Руис
12
Пиазон
12
Пиазон
9
Руис
7
Новейш
99
Шпорар
99
Шпорар
7
Новейш
9
Тареми
17
Мариу
17
Мариу
9
Тареми
14
Диас
12
Сануси
12
Сануси
14
Диас
Сануси
2
Лейте
2
Лейте
Сануси
Остались в запасе
Брага
Порту
2
Зе Карлуш
ЦЗ
9
Витинья
ЦФ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Фабиу Виейра
ПП
99
Диогу Кошта
ВР
8
Марко Груйич
ОП
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
2
Зе Карлуш
ЦЗ
9
Витинья
ЦФ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
6
Андре Орта
ЦП
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
20
Фабиу Виейра
ПП
99
Диогу Кошта
ВР
8
Марко Груйич
ОП
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Брага - Порту
3
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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