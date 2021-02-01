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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Риу Аве
Порту - Риу Аве: обзор матча 01 февраля 2021
Порту
01.02.2021, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 16 тур
2 : 0
Завершен
Риу Аве
44'
Л. Диас
74'
Эванилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Риу Аве
Замена
М. Лум
️️️️
С. Оливейра
88'
85'
Замена
R. Meshino
️️️️
T.
85'
Замена
П. Амарал
️️️️
F. Coentrão
Замена
М. Груйич
️️️️
Х. Корона
80'
Замена
Нану
️️️️
З. Сануси
80'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
М. Тареми
80'
Желтая карточка
М. Урибе
78'
76'
Замена
A. Cruz
️️️️
R.
ГОЛ! 2:0!
Эванилсон
Пас отдал
М. Тареми
74'
72'
Желтая карточка
И. Пинту
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Марега
67'
66'
Замена
Гуга
️️️️
Ф. Аугусто
46'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
К. Манэ
ГОЛ! 1:0!
Л. Диас
44'
38'
Желтая карточка
R.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
8
Tarantini
ЦП
25
Пеле
ЦП
0
Fábio Coentrão
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Нану
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
21
Мамаду Лум
ОП
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Риу Аве
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
24
Педру Амарал
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
9
Said Ahmed Said
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
7
Anderson Cruz
ЦФ
22
LÃ©o
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
12
Сануси
99
Мбемба
3
Пепе
13
Манафа
8
Урибе
27
Оливейра
14
Диас
17
Корона
91
Марега
9
Тареми
3-3-4
1
21
Боревкович
33
Сантос
12
Пинту
6
Аугусто
8
25
Пеле
10
Дала
19
20
Карлос Манэ
0
9
Тареми
20
Виейра
20
Виейра
9
Тареми
12
Сануси
14
Нану
14
Нану
12
Сануси
27
Оливейра
21
Лум
21
Лум
27
Оливейра
17
Корона
8
Груйич
8
Груйич
17
Корона
91
Марега
9
Эванилсон
9
Эванилсон
91
Марега
8
8
8
8
19
7
7
19
6
Аугусто
6
Гуга
6
Гуга
6
Аугусто
0
24
Амарал
24
Амарал
0
20
Карлос Манэ
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
20
Карлос Манэ
Остались в запасе
Порту
Риу Аве
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
9
Said Ahmed Said
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
22
LÃ©o
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
9
Said Ahmed Said
ЦФ
20
Diogo Pinto Teixeira
ЦФ
4
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
22
LÃ©o
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Порту - Риу Аве
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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