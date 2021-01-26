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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Жил Висенте
Брага - Жил Висенте: обзор матча 26 января 2021
Брага
26.01.2021, вторник, 22:45
Португалия. Примейра, 15 тур
1 : 0
Завершен
Жил Висенте
73'
Ю. Медейрос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Жил Висенте
Желтая карточка
Франсержио
90'
+3
Желтая карточка
Галено
90'
+1
Желтая карточка
Н. Секейра
87'
Желтая карточка
Ж. Новейш
77'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Медейрос
Пас отдал
Паулинью
73'
72'
Замена
Л. Минейро
️️️️
К. Гонсалвеш
71'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
И. Барай
Замена
Франсержио
️️️️
А. Каштру
69'
60'
Желтая карточка
Ж. Перейра
Замена
Н. Секейра
️️️️
Р. Силва
57'
57'
Замена
Лоуренси
️️️️
Б. Анне
57'
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
L.
Замена
В. Тормена
️️️️
Л. Пиазон
46'
Замена
Р. Орта
️️️️
Б. Виана
46'
Желтая карточка
Б. Виана
44'
Пенальти не реализован!
Паулинью
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
12
Тиагу Са
ВР
2
Бруно Виана
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
8
Андре Каштру
АП
12
Лукас Пиазон
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Жил Висенте
33
Denis
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
10
Alaa Abbas Abdulnabi
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Брага
1
Матеус
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Жоао Афонсо
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
4-1-2-3
12
Са
2
Виана
34
Силва
6
Роланду
47
Эшгайю
7
Новейш
13
Галено
8
Каштру
26
Паулинью
45
Медейрос
12
Пиазон
4-1-5
33
2
Перейра
26
Фернандеш
5
Родригао
40
Ногейра
5
Гонсалвеш
10
77
Барай
31
11
Анне
27
12
Пиазон
3
Тормена
3
Тормена
12
Пиазон
2
Виана
21
Орта
21
Орта
2
Виана
34
Силва
6
Секейра
6
Секейра
34
Силва
8
Каштру
15
Франсержио
15
Франсержио
8
Каштру
77
Барай
19
Фуджимото
19
Фуджимото
77
Барай
5
Гонсалвеш
30
Минейро
30
Минейро
5
Гонсалвеш
27
21
Афонсо
21
Афонсо
27
11
Анне
7
Лоуренси
7
Лоуренси
11
Анне
Остались в запасе
Брага
Жил Висенте
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
1
Матеус
ВР
6
Андре Орта
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
2
Зе Карлуш
ЦЗ
1
Матеус
ВР
6
Андре Орта
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Beunardeau
ЦФ
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Брага - Жил Висенте
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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