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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Спортинг
Насьональ - Спортинг: обзор матча 08 января 2021
Насьональ
08.01.2021, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 13 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
43'
Н. Сантуш
90'
Ж. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Спортинг
90'
ГОЛ! 0:2!
Ж. Кабрал
Пас отдал
Т. Томаш
87'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Н. Сантуш
Замена
Вити
️️️️
J. VigÃ¡rio
82'
Замена
F. Ramos
️️️️
L. Azouni
82'
76'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Ж. Мариу
Желтая карточка
R. Freitas
69'
Замена
И. Абдуллахи Альхассан
️️️️
Н. Борхес
66'
66'
Замена
Т. Томаш
️️️️
А. Шпорар
Желтая карточка
Н. Борхес
61'
Замена
К. Горре
️️️️
R. Micael
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сантуш
Пас отдал
П. Гонсалвеш
27'
Желтая карточка
З. Феддаль
Желтая карточка
R. Micael
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
37
Жоау Камачу
ЛВ
21
Лукас Кал
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
14
Rúben Micael
ЦФ
13
Daniel
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
12
Венсан Тиль
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
23
Вити
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
2-1-1-5
21
Кал
55
Борхес
23
37
Камачу
0
35
Рочес
94
Риаскос
44
20
3-3-2-2
1
Адан
13
Нету
3
Феддаль
4
Коатес
23
Порро
6
Палинья
25
Мендеш
23
Мариу
28
Гонсалвеш
11
Сантуш
99
Шпорар
55
Борхес
14
Абдуллахи Альхассан
14
Абдуллахи Альхассан
55
Борхес
14
11
Горре
11
Горре
14
20
23
Вити
23
Вити
20
23
88
88
23
99
Шпорар
8
Томаш
8
Томаш
99
Шпорар
11
Сантуш
77
Кабрал
77
Кабрал
11
Сантуш
23
Мариу
27
Нуньес
27
Нуньес
23
Мариу
Остались в запасе
Насьональ
Спортинг
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Педрао
ЦЗ
77
João Victor
ЦФ
12
Венсан Тиль
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
10
Табата
ПВ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Педрао
ЦЗ
77
João Victor
ЦФ
12
Венсан Тиль
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Насьональ - Спортинг
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
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