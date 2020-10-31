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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Насьональ
Маритиму - Насьональ: обзор матча 31 октября 2020
Маритиму
31.10.2020, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 6 тур
0 : 0
Завершен
Насьональ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Насьональ
85'
Замена
Н. Борхес
️️️️
Б. Риаскос
84'
Замена
Б. Рочес
️️️️
R. Micael
Замена
А. Алипур
️️️️
Ж. Таго
80'
Замена
Р. Сантос
️️️️
J. Cleber
77'
62'
Замена
К. Горре
️️️️
В. Тиль
Замена
F. Fumu Tamuzo
️️️️
J. Correa
56'
29'
Желтая карточка
И. Абдуллахи Альхассан
Желтая карточка
Зайнадине
25'
21'
Желтая карточка
В. Тиль
12'
Желтая карточка
L. Azouni
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
2
Клаудио Винк
ЦЗ
44
Лукас Африко
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
12
Franck Bambock
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
0
J. Correa
ЦП
15
Jean Cleber
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
21
Лукас Кал
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
13
Daniel
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Маритиму
22
Марсело Гермес
ЛЗ
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
99
Рафик Гитан
АП
22
Caio
ЦФ
9
Али Алипур
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
Насьональ
55
Нуну Борхес
ОП
91
Мабрук Руаи
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
0
Gergely Bobál
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
4-3-3
1
Абедзаде
2
Винк
5
Зайнадине
45
Шина
44
Африко
12
6
Пеладжо
0
9
Пиньо
95
Таго
15
1-2-2-1-5
44
Педрао
14
Абдуллахи Альхассан
21
Кал
23
12
Тиль
37
Камачу
13
0
44
14
94
Риаскос
95
Таго
9
Алипур
9
Алипур
95
Таго
0
11
11
0
15
15
Сантос
15
Сантос
15
94
Риаскос
55
Борхес
55
Борхес
94
Риаскос
12
Тиль
11
Горре
11
Горре
12
Тиль
14
35
Рочес
35
Рочес
14
Остались в запасе
Маритиму
Насьональ
22
Caio
ЦФ
22
Марсело Гермес
ЛЗ
99
Рафик Гитан
АП
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
18
Владан Данилович
ЦП
91
Мабрук Руаи
ОП
0
Gergely Bobál
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
22
Caio
ЦФ
22
Марсело Гермес
ЛЗ
99
Рафик Гитан
АП
5
Dejan Kerkez
ЦЗ
12
Эдгар Коста
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
33
Rui Correia
ЦФ
18
Владан Данилович
ЦП
91
Мабрук Руаи
ОП
0
Gergely Bobál
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Маритиму - Насьональ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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