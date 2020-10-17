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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Брага - Насьональ
Брага - Насьональ: обзор матча 17 октября 2020
Брага
17.10.2020, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 4 тур
2 : 1
Завершен
Насьональ
28'
Франсержио
42'
Ю. Медейрос
86'
Н. Борхес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Насьональ
Замена
А. Руис
️️️️
Р. Орта
90'
+2
89'
Желтая карточка
L. Azouni
86'
ГОЛ! 2:1!
Н. Борхес
83'
Замена
Б. Рочес
️️️️
Б. Риаскос
81'
Замена
Вити
️️️️
R. Micael
Желтая карточка
Н. Секейра
76'
70'
Желтая карточка
R. Freitas
Замена
А. Орта
️️️️
Ю. Медейрос
66'
63'
Замена
К. Горре
️️️️
F. Ramos
ГОЛ! 2:0!
Ю. Медейрос
Пас отдал
Галено
42'
36'
Желтая карточка
Л. Кал
31'
Желтая карточка
F. Ramos
ГОЛ! 1:0!
Франсержио
Пас отдал
Р. Орта
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
13
Галено
ЛВ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
8
Андре Каштру
АП
45
Юри Медейрос
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
37
Жоау Камачу
ЛВ
55
Нуну Борхес
ОП
21
Лукас Кал
ОП
88
Francisco Ramos
ЦП
13
Daniel
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
0
Ruben Freitas
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
21
Родригу Гомеш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Насьональ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
23
Вити
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
4-1-3-2
1
Матеус
6
Карму
2
Виана
6
Секейра
47
Эшгайю
15
Франсержио
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
26
Паулинью
45
Медейрос
1-2-1-1-5
44
Педрао
55
Борхес
21
Кал
88
37
Камачу
94
Риаскос
0
20
14
77
45
Медейрос
6
Орта
6
Орта
45
Медейрос
21
Орта
9
Руис
9
Руис
21
Орта
14
23
Вити
23
Вити
14
88
11
Горре
11
Горре
88
94
Риаскос
35
Рочес
35
Рочес
94
Риаскос
Остались в запасе
Брага
Насьональ
74
Франсишку Моура
ЛЗ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
21
Родригу Гомеш
ЦП
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Остались в запасе
74
Франсишку Моура
ЛЗ
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
21
Родригу Гомеш
ЦП
3
Витор Тормена
ЦЗ
12
Тиагу Са
ВР
73
Аль Мусрати
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
Остались в запасе
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
44
Julio Cesar
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
18
Владан Данилович
ЦП
23
Larry Azouni
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Главный тренер
Мануэль Машаду
Статистика матча Брага - Насьональ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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