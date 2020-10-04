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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Спортинг
Портимоненси - Спортинг: обзор матча 04 октября 2020
Портимоненси
04.10.2020, воскресенье, 23:00
Португалия. Примейра, 3 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
4'
Н. Мендеш
11'
Н. Сантуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Спортинг
71'
Замена
Г. Плата
️️️️
Л. Вьетто
71'
Замена
Антунеш
️️️️
Н. Мендеш
71'
Замена
Табата
️️️️
Т. Томаш
Замена
R. Vaz Te
️️️️
Бету
62'
Замена
А. Оливейра
️️️️
А. Боа Морте
62'
56'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Н. Сантуш
46'
Желтая карточка
С. Коатес
11'
ГОЛ! 0:2!
Н. Сантуш
Пас отдал
Л. Вьетто
4'
ГОЛ! 0:1!
Н. Мендеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
13
Денер
ЦП
33
Лукас Фернандес
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
2
Maurício Antônio
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Портимоненси
71
Суичи Гонда
ВР
0
Henrique
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
21
Педру Са
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
16
Júlio César
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
10
Табата
ПВ
80
Rodrigo Fernandes
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
4-3-3
94
Самуэл
2
4
Роша
5
Канде
3
13
Денер
33
Фернандес
10
Боа Морте
23
Бету
9
2
3-2-2-3
1
Адан
13
Нету
4
Коатес
3
Феддаль
23
Порро
25
Мендеш
28
Гонсалвеш
27
Нуньес
10
Вьетто
11
Сантуш
8
Томаш
10
Боа Морте
10
Оливейра
10
Оливейра
10
Боа Морте
23
Бету
0
0
23
Бету
11
Сантуш
21
Браганца
21
Браганца
11
Сантуш
8
Томаш
10
Табата
10
Табата
8
Томаш
25
Мендеш
5
Антунеш
5
Антунеш
25
Мендеш
10
Вьетто
19
Плата
19
Плата
10
Вьетто
Остались в запасе
Портимоненси
Спортинг
93
Велинтон Жуниор
ПВ
18
Фахд Муфи
ПЗ
16
Júlio César
ЦФ
71
Суичи Гонда
ВР
0
Henrique
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
80
Rodrigo Fernandes
ЦФ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Остались в запасе
93
Велинтон Жуниор
ПВ
18
Фахд Муфи
ПЗ
16
Júlio César
ЦФ
71
Суичи Гонда
ВР
0
Henrique
ЦЗ
21
Педру Са
ЦП
7
Фернандо Медейрос
ЦП
Остались в запасе
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
80
Rodrigo Fernandes
ЦФ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Портимоненси - Спортинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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