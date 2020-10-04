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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Риу Аве
Фамаликан - Риу Аве: обзор матча 04 октября 2020
Фамаликан
04.10.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 3 тур
1 : 1
Завершен
Риу Аве
21'
R. Lameiras
78'
А. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Риу Аве
Замена
Ж. Диаш
️️️️
R. Lameiras
83'
78'
ГОЛ! 1:1!
А. Сантос
Замена
П. Вильям
️️️️
К. Вердонк
75'
Замена
R. Del Campo
️️️️
Л. Кампана
56'
Замена
Гуга
️️️️
Х. Перейра
56'
Желтая карточка
Л. Кампана
55'
Желтая карточка
Б. Жордау
47'
46'
Замена
Пеле
️️️️
Н. Монте
46'
Замена
К. Манэ
️️️️
T.
46'
Замена
П. Амарал
️️️️
А. Перейра
ГОЛ! 1:0!
R. Lameiras
Пас отдал
Х. Перейра
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
3
Edwin Herrera
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
9
Леонардо Кампана
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
8
Tarantini
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
95
Андре Перейра
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
99
Ruben Del Campo
ЦФ
Риу Аве
24
Педру Амарал
ЦЗ
6
Филипе Аугусто
ЦП
25
Пеле
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
3-4-3
1
Злобин
6
Бабич
24
Вердонк
5
Риччели
26
Перейра
10
6
Жордау
12
Ассунсао
9
Кампана
21
Валенсуэла
3
4-1-2-1-2
1
21
Боревкович
33
Сантос
20
Монте
12
Пинту
21
Ямбор
8
12
Жеральдеш
11
Габриэлзиньо
10
Дала
95
Перейра
10
23
Диаш
23
Диаш
10
24
Вердонк
3
Вильям
3
Вильям
24
Вердонк
26
Перейра
6
Гуга
6
Гуга
26
Перейра
9
Кампана
99
99
9
Кампана
95
Перейра
24
Амарал
24
Амарал
95
Перейра
20
Монте
25
Пеле
25
Пеле
20
Монте
8
20
Карлос Манэ
20
Карлос Манэ
8
Остались в запасе
Фамаликан
Риу Аве
34
Henrique Trevisan
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
24
Иван Хайме
ЛВ
31
Andrija Luković
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
6
Филипе Аугусто
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Остались в запасе
34
Henrique Trevisan
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
24
Иван Хайме
ЛВ
31
Andrija Luković
ЦФ
50
Jhonata Robert
ЦФ
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
6
Филипе Аугусто
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Жозе Гомеш
Статистика матча Фамаликан - Риу Аве
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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