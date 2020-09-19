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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Брага
Порту - Брага: обзор матча 19 сентября 2020
Порту
19.09.2020, суббота, 23:00
Португалия. Примейра, 1 тур
3 : 1
Завершен
Брага
45+1'
С. Оливейра
45+4'
А. Теллес (П)
89'
А. Теллес (П)
20'
А. Каштру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Брага
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Отавио
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Теллес
89'
Замена
М. Тареми
️️️️
Х. Корона
87'
Замена
М. Лум
️️️️
М. Урибе
86'
78'
Желтая карточка
Д. Карму
78'
Замена
Ю. Медейрос
️️️️
А. Мусрати
78'
Замена
В. Тормена
️️️️
Н. Секейра
72'
Желтая карточка
А. Орта
Замена
З. Сануси
️️️️
С. Оливейра
71'
Желтая карточка
С. Оливейра
68'
61'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
А. Каштру
60'
Желтая карточка
Р. Эшгайю
60'
Замена
Галено
️️️️
А. Руис
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Теллес
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
С. Оливейра
Пас отдал
А. Теллес
45'
+1
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Каштру
Пас отдал
Н. Секейра
11'
Желтая карточка
Б. Виана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Брага
1
Матеус
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
21
Мамаду Лум
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Брага
12
Тиагу Са
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
6
Андре Орта
ЦП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
45
Юри Медейрос
ЦФ
4-2-1-3
1
Маркесин
13
Теллес
3
Пепе
99
Мбемба
13
Манафа
8
Урибе
2
Перейра
27
Оливейра
17
Корона
25
Отавио
91
Марега
3-2-2-2-1
1
Матеус
34
Силва
6
Секейра
2
Виана
47
Эшгайю
6
Карму
15
Франсержио
73
Мусрати
8
Каштру
21
Орта
9
Руис
25
Отавио
20
Виейра
20
Виейра
25
Отавио
8
Урибе
21
Лум
21
Лум
8
Урибе
27
Оливейра
12
Сануси
12
Сануси
27
Оливейра
17
Корона
9
Тареми
9
Тареми
17
Корона
8
Каштру
7
Шеттине
7
Шеттине
8
Каштру
9
Руис
13
Галено
13
Галено
9
Руис
6
Секейра
3
Тормена
3
Тормена
6
Секейра
6
Орта
6
Орта
73
Мусрати
45
Медейрос
45
Медейрос
73
Мусрати
Остались в запасе
Порту
Брага
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
74
Франсишку Моура
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Остались в запасе
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
9
Эванилсон
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Остались в запасе
74
Франсишку Моура
ЛЗ
12
Тиагу Са
ВР
6
Роланду
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Порту - Брага
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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