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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Даллас
Миннесота Юнайтед - Даллас: обзор матча 10 сентября 2020
Миннесота Юнайтед
10.09.2020, четверг, 03:00
США. МЛС, Общий этап
3 : 2
Завершен
Даллас
11'
M. Toye
28'
K. Molino
70'
K. Molino (П)
77'
С. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Даллас
Замена
Б. Дибасси
️️️️
K. Molino
87'
87'
Замена
Х. Феррейра
️️️️
Т. Сантос
Красная карточка
R. Metanire
82'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
M. Toye
81'
Желтая карточка
J. Aja
80'
77'
ГОЛ! 3:1!
С. Москера
Пас отдал
B.
Замена
J. Hayes
️️️️
Э. Рейносо
73'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
K. Molino
70'
62'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Б. Сервания
Желтая карточка
М. Боксолл
56'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
47'
46'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Д. Нельсон
ГОЛ! 2:0!
K. Molino
Пас отдал
R. Metanire
28'
ГОЛ! 1:0!
M. Toye
Пас отдал
Р. Лод
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
3
Jose Aja
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
13
Mason Toye
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Даллас
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
29
Franco Jara
ЦФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Миннесота Юнайтед
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Даллас
6
Таннер Тессманн
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
32
Charlie Lyon
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
4-4-1-1
97
Сент-Клер
20
3
77
Гаспер
15
Боксолл
13
17
Лод
31
Дотсон
21
Грегуш
10
Рейносо
13
3-2-2-4
14
Нельсон
24
Холлингшид
3
Циглер
14
Рейнолдс
5
23
Сервания
21
Сантос
7
Барриос
9
Пепи
30
29
13
18
Дибасси
18
Дибасси
13
10
Рейносо
15
15
10
Рейносо
13
44
Эдвардс
44
Эдвардс
13
23
Сервания
6
Тессманн
6
Тессманн
23
Сервания
14
Нельсон
8
8
14
Нельсон
21
Сантос
27
Феррейра
27
Феррейра
21
Сантос
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Даллас
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
14
Marlon Hairston
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
32
Charlie Lyon
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
33
Сантьяго Москера
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
41
James Musa
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
14
Marlon Hairston
ЦП
Остались в запасе
32
Charlie Lyon
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
33
Сантьяго Москера
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Даллас
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
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