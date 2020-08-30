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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Миннесота Юнайтед
Даллас - Миннесота Юнайтед: обзор матча 30 августа 2020
Даллас
30.08.2020, воскресенье, 03:30
США. МЛС, Общий этап
3 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
11'
Ф. Пико
12'
Х. Феррейра
90+6'
Р. Циглер (П)
55'
Х. Дотсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Миннесота Юнайтед
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Циглер
90'
+6
Замена
Б. Рейнолдс
️️️️
Б. Акоста
84'
82'
Желтая карточка
М. Боксолл
81'
Замена
J. Musa
️️️️
J. Aja
Замена
B.
️️️️
Ф. Пико
67'
Замена
F. Jara
️️️️
З. Ондрашек
60'
Замена
Б. Сервания
️️️️
Х. Феррейра
59'
57'
Желтая карточка
R. Metanire
55'
ГОЛ! 2:1!
Х. Дотсон
Пас отдал
Я. Грегуш
50'
Желтая карточка
Ч. Гаспер
Желтая карточка
Х. Феррейра
48'
46'
Замена
M. Toye
️️️️
Л. Амарилья
46'
Замена
Х. Дотсон
️️️️
Р. Лод
46'
Замена
T. ChacÃ³n
️️️️
E. Finlay
46'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
K. Molino
ГОЛ! 2:0!
Х. Феррейра
12'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пико
Пас отдал
Б. Акоста
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Брайан Акоста
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Миннесота Юнайтед
3
Jose Aja
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
9
Луис Амарилья
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Даллас
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
30
Kyle Zobeck
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
31
Хассани Дотсон
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
41
James Musa
ЦФ
11
Thomas ChacÃ³n
ЦФ
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
13
Mason Toye
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
4-3-3
1
Маурер
24
Холлингшид
2
3
Циглер
14
Нельсон
6
Акоста
21
Сантос
22
Пико
13
Ондрашек
9
Пепи
27
Феррейра
4-5-2
15
Боксолл
77
Гаспер
20
3
17
Лод
13
6
Алонсо
21
Грегуш
13
9
Амарилья
18
13
Ондрашек
29
29
13
Ондрашек
6
Акоста
14
Рейнолдс
14
Рейнолдс
6
Акоста
22
Пико
5
5
22
Пико
27
Феррейра
23
Сервания
23
Сервания
27
Феррейра
3
41
41
3
13
11
11
13
17
Лод
31
Дотсон
31
Дотсон
17
Лод
9
Амарилья
13
13
9
Амарилья
13
44
Эдвардс
44
Эдвардс
13
Остались в запасе
Даллас
Миннесота Юнайтед
30
Kyle Zobeck
ЦФ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
97
Дейн Сент-Клер
ВР
14
Marlon Hairston
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
30
Kyle Zobeck
ЦФ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
33
Сантьяго Москера
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
14
Marlon Hairston
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
12
Aaron Schoenfeld
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Даллас - Миннесота Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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