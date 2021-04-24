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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Миллуолл
Уотфорд - Миллуолл: обзор матча 24 апреля 2021
Уотфорд
24.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 0
Завершен
Миллуолл
11'
И. Сарр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Миллуолл
86'
Желтая карточка
H. Muller
Замена
C. SÃ¡nchez
️️️️
Т. Клеверли
84'
81'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
М. Беннетт
78'
Замена
К. Мэхони
️️️️
С. Мэлони
77'
Замена
H. Muller
️️️️
Д. МакНамара
71'
Замена
К. Зохоре
️️️️
Т. Брэдшоу
71'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Б. Митчелл
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Д. Гослинг
60'
Замена
А. Грэй
️️️️
Ж. Педро
60'
Замена
К. Кэткарт
️️️️
К. Фемения
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Сарр
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Том Клеверли
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
0
A. Lazaar
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
15
Hayden Muller
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-4-1-1
26
Бахман
25
Масина
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
17
Фемения
12
Сема
19
Хьюз
32
Гослинг
8
Клеверли
7
Сарр
9
Педро
3-2-3-2
33
Биалковски
2
Ромео
2
Мэлони
12
Эванс
20
МакНамара
5
Купер
8
Кифтенбельд
16
Митчелл
17
Уоллес
9
Брэдшоу
10
Беннетт
8
Клеверли
13
13
8
Клеверли
32
Гослинг
15
Чалоба
15
Чалоба
32
Гослинг
17
Фемения
20
Кэткарт
20
Кэткарт
17
Фемения
9
Педро
45
Грэй
45
Грэй
9
Педро
10
Беннетт
7
Бьюри
7
Бьюри
10
Беннетт
20
МакНамара
15
15
20
МакНамара
2
Мэлони
11
Мэхони
11
Мэхони
2
Мэлони
16
Митчелл
6
Уилльямс
6
Уилльямс
16
Митчелл
9
Брэдшоу
7
Зохоре
7
Зохоре
9
Брэдшоу
Остались в запасе
Уотфорд
Миллуолл
11
Филип Зинкернагель
ПВ
0
A. Lazaar
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
11
Филип Зинкернагель
ПВ
0
A. Lazaar
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Уотфорд - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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