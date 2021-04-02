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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Рединг
Барнсли - Рединг: обзор матча 02 апреля 2021
Барнсли
02.04.2021, пятница, 19:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
1 : 1
Завершен
Рединг
61'
А. Моуатт (П)
34'
О. Эджария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Рединг
84'
Замена
А. Семеду
️️️️
М. Олисе
Желтая карточка
А. Хальме
68'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Моуатт
61'
Замена
А. Хальме
️️️️
Р. Палмер
57'
Замена
К. Моррис
️️️️
В. Адебойежо
46'
Замена
Д. Дайк
️️️️
К. Вудроу
46'
42'
Замена
Т. Холмс
️️️️
М. Моррисон
34'
ГОЛ! 0:1!
О. Эджария
Пас отдал
Э. Риномхота
Желтая карточка
Р. Палмер
25'
Желтая карточка
К. Вудроу
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
4-3-1-2
40
Коллинс
21
Соллбауэр
6
Хелик
5
Андерсен
2
Бриттан
17
Палмер
4
Стайлс
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
20
Адебойежо
3-4-3
1
Кабрал
17
Идом
26
Мур
5
Моррисон
14
Эджария
4
Риномхота
17
Олисе
29
Лорент
11
Мейте
19
Жоао
19
12
Вудроу
9
Дайк
9
Дайк
12
Вудроу
20
Адебойежо
9
Моррис
9
Моррис
20
Адебойежо
17
Палмер
6
Хальме
6
Хальме
17
Палмер
5
Моррисон
12
Холмс
12
Холмс
5
Моррисон
17
Олисе
30
Семеду
30
Семеду
17
Олисе
Остались в запасе
Барнсли
Рединг
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
1
Джек Уолтон
ВР
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
3
Омар Ричардс
ЛЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
1
Джек Уолтон
ВР
8
Конор Чаплин
ЦФ
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Барнсли - Рединг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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