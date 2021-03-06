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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Бирмингем Сити
Барнсли - Бирмингем Сити: обзор матча 06 марта 2021
Барнсли
06.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
49'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Бирмингем Сити
Замена
В. Адебойежо
️️️️
К. Вудроу
87'
84'
Замена
Д. Леко
️️️️
Р. Харпер
84'
Замена
С. Косгров
️️️️
С. Хоган
Желтая карточка
А. Хальме
77'
72'
Желтая карточка
Р. Харпер
Замена
Т. Сиббик
️️️️
М. Соллбауэр
71'
70'
Замена
Ж. Бела
️️️️
Л. Юткевич
70'
Замена
И. Санчес
️️️️
Д. Фрэнд
Замена
А. Хальме
️️️️
Р. Палмер
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дайк
Пас отдал
К. Моррис
49'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Стайлс
46'
Замена
К. Моррис
️️️️
Д. Фризер
46'
33'
Желтая карточка
Д. Фрэнд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
45
Реким Харпер
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
17
Джонатан Леко
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
4-3-1-2
40
Коллинс
6
Хелик
5
Андерсен
21
Соллбауэр
2
Бриттан
17
Палмер
4
Стайлс
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
9
Дайк
3-3-2-2
13
Этеридж
4
Робертс
24
Педерсен
32
Фрэнд
7
Валери
26
Суньич
6
Дин
45
Харпер
20
Гарднер
25
Хоган
10
Юткевич
21
Соллбауэр
6
Сиббик
6
Сиббик
21
Соллбауэр
4
Стайлс
28
Уильямс
28
Уильямс
4
Стайлс
12
Вудроу
20
Адебойежо
20
Адебойежо
12
Вудроу
28
Фризер
9
Моррис
9
Моррис
28
Фризер
17
Палмер
6
Хальме
6
Хальме
17
Палмер
45
Харпер
17
Леко
17
Леко
45
Харпер
32
Фрэнд
10
Санчес
10
Санчес
32
Фрэнд
25
Хоган
9
Косгров
9
Косгров
25
Хоган
10
Юткевич
91
Бела
91
Бела
10
Юткевич
Остались в запасе
Барнсли
Бирмингем Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
20
Херби Кейн
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
20
Херби Кейн
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Барнсли - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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