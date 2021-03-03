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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Борнмут
Бристоль Сити - Борнмут: обзор матча 03 марта 2021
Бристоль Сити
03.03.2021, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 2
Завершен
Борнмут
38'
Т. Бакинсон
45+1'
Д. Бентли (АГ)
88'
К. Картер-Викерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Борнмут
90'
Замена
Д. Стейси
️️️️
Д. Станислас
90'
Замена
Д. Рико
️️️️
А. Данжума
Замена
Х. Массенго
️️️️
А. Надь
89'
88'
ГОЛ! 1:2!
К. Картер-Викерс
Пас отдал
Ф. Биллинг
Замена
А. Семеньо
️️️️
К. Палмер
78'
75'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Л. Кук
71'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
Б. Пирсон
70'
Желтая карточка
Л. Келли
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Д. Хант
50'
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Бентли
ГОЛ! 1:0!
Т. Бакинсон
Пас отдал
Д. Хант
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
9
Томми Конвей
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
3-3-2-2
25
Бентли
5
Мариаппа
2
Сессеньон
32
Хант
26
Калас
19
Бакинсон
26
Винер
6
Надь
45
Палмер
18
Дьедиу
21
Уэллс
3-2-2-2-1
31
Бегович
27
Кук
20
Картер-Викерс
15
Смит
6
Келли
4
Пирсон
8
Лерма
4
Кук
7
Данжума
19
Станислас
19
Соланке
6
Надь
4
Массенго
4
Массенго
6
Надь
32
Хант
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
32
Хант
45
Палмер
42
Семеньо
42
Семеньо
45
Палмер
19
Станислас
3
Стейси
3
Стейси
19
Станислас
7
Данжума
15
Рико
15
Рико
7
Данжума
4
Пирсон
8
Биллинг
8
Биллинг
4
Пирсон
4
Кук
7
Лонг
7
Лонг
4
Кук
Остались в запасе
Бристоль Сити
Борнмут
1
Макс О'Лири
ВР
9
Томми Конвей
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
19
Джейдон Энтони
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
9
Томми Конвей
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
0
Christian Saydee
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Статистика матча Бристоль Сити - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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