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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Миллуолл
Барнсли - Миллуолл: обзор матча 27 февраля 2021
Барнсли
27.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 1
Завершен
Миллуолл
2'
К. Вудроу
59'
М. Хелик
6'
М. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Миллуолл
90'
+2
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Д. Уоллес
Замена
Д. Фризер
️️️️
К. Вудроу
90'
+1
Желтая карточка
К. Вудроу
89'
85'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Ш. Уилльямс
85'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
A. Pearce
85'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
М. Беннетт
Замена
Д. Уильямс
️️️️
К. Стайлс
82'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Дайк
75'
ГОЛ! 2:1!
М. Хелик
Пас отдал
М. Юэл Андерсен
59'
47'
Желтая карточка
Р. Вудс
Замена
Т. Сиббик
️️️️
М. Соллбауэр
47'
Замена
А. Хальме
️️️️
Р. Палмер
46'
6'
ГОЛ! 1:1!
М. Беннетт
Пас отдал
Д. Уоллес
ГОЛ! 1:0!
К. Вудроу
Пас отдал
М. Юэл Андерсен
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
4-3-3
40
Коллинс
6
Хелик
5
Андерсен
21
Соллбауэр
2
Бриттан
17
Палмер
4
Стайлс
20
Моуатт
12
Вудроу
9
Дайк
9
Моррис
3-2-3-2
33
Биалковски
2
Ромео
4
Хатчинсон
2
Мэлони
15
12
Эванс
6
Уилльямс
17
Уоллес
18
Вудс
10
Беннетт
8
21
Соллбауэр
6
Сиббик
6
Сиббик
21
Соллбауэр
4
Стайлс
28
Уильямс
28
Уильямс
4
Стайлс
9
Дайк
20
Адебойежо
20
Адебойежо
9
Дайк
12
Вудроу
28
Фризер
28
Фризер
12
Вудроу
17
Палмер
6
Хальме
6
Хальме
17
Палмер
10
Беннетт
7
Бьюри
7
Бьюри
10
Беннетт
6
Уилльямс
3
Фергюсон
3
Фергюсон
6
Уилльямс
15
10
Бедварссон
10
Бедварссон
15
17
Уоллес
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
17
Уоллес
Остались в запасе
Барнсли
Миллуолл
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
20
Херби Кейн
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
34
Фрэнк Филдинг
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
17
Matt Smith
ЦФ
16
Билли Митчелл
ЦП
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
20
Херби Кейн
ЦП
8
Конор Чаплин
ЦФ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
17
Matt Smith
ЦФ
16
Билли Митчелл
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Барнсли - Миллуолл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
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3 : 0
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03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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