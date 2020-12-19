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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Рединг
Брентфорд - Рединг: обзор матча 19 декабря 2020
Брентфорд
19.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
3 : 1
Завершен
Рединг
11'
М. Йенсен
23'
Б. Мбемо
29'
Б. Мбемо
64'
S. Aluko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Рединг
Желтая карточка
В. Янельт
90'
+4
Замена
М. Форсс
️️️️
С. Каньос
78'
Замена
Э. Маркондес
️️️️
Д. Да Силва
65'
64'
ГОЛ! 3:1!
S. Aluko
Пас отдал
М. Олисе
Замена
С. Годдос
️️️️
Б. Мбемо
64'
61'
Замена
S. Aluko
️️️️
А. Семеду
53'
Желтая карточка
S. Baldock
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Р. Генри
46'
Желтая карточка
М. Йенсен
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
А. Тони
29'
ГОЛ! 2:0!
Б. Мбемо
Пас отдал
Д. Да Силва
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Йенсен
Пас отдал
С. Каньос
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
7
Саман Годдос
АП
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
4
Райан Ист
ОП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Райя
3
Генри
22
Серенсен
5
Гуд
27
Янельт
10
Да Силва
8
Йенсен
24
Фосу
19
Мбемо
7
Каньос
17
Тони
3-5-1-1
1
Кабрал
12
Холмс
5
Моррисон
26
Мур
30
Семеду
4
Риномхота
17
Олисе
14
Эджария
19
29
Лорент
9
19
Мбемо
7
Годдос
7
Годдос
19
Мбемо
7
Каньос
88
Форсс
88
Форсс
7
Каньос
3
Генри
2
Томпсон
2
Томпсон
3
Генри
10
Да Силва
10
Маркондес
10
Маркондес
10
Да Силва
30
Семеду
23
23
30
Семеду
Остались в запасе
Брентфорд
Рединг
2
Фин Стивенс
ПЗ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Кристиан Нергор
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
10
Jayden Onen
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
2
Фин Стивенс
ПЗ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
12
Люк Дэниэльс
ВР
23
Кристиан Нергор
ЦП
Остались в запасе
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
23
Итан Бристоу
ЛАЗ
10
Jayden Onen
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
37
Nahum Melvin-Lambert
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Брентфорд - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
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