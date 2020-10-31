Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Уотфорд
Барнсли - Уотфорд: обзор матча 31 октября 2020
Барнсли
31.10.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Уотфорд
6'
А. Моуатт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Уотфорд
Желтая карточка
К. Стайлс
82'
82'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Т. Клеверли
76'
Замена
А. Грэй
️️️️
У. Троост-Эконг
Замена
Х. Кейн
️️️️
М. Джеймс
73'
66'
Замена
Д. Гарнер
️️️️
Н. Чалоба
Замена
Д. Миллер
️️️️
P. Schmidt
58'
ГОЛ! 1:0!
А. Моуатт
6'
3'
Желтая карточка
У. Троост-Эконг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
20
Херби Кейн
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
4-3-1-2
1
Уолтон
6
Хелик
21
Соллбауэр
5
Андерсен
2
Бриттан
4
Стайлс
20
Моуатт
37
Джеймс
28
Фризер
8
Чаплин
19
4-2-2-1-1
12
Фостер
17
Фемения
20
Кэткарт
5
Троост-Эконг
16
Уилмот
15
Чалоба
6
Капу
8
Клеверли
12
Сема
7
Сарр
9
Педро
29
Одуор
29
Одуор
19
10
Миллер
10
Миллер
19
37
Джеймс
20
Кейн
20
Кейн
37
Джеймс
15
Чалоба
37
Гарнер
37
Гарнер
15
Чалоба
8
Клеверли
19
Хьюз
19
Хьюз
8
Клеверли
5
Троост-Эконг
45
Грэй
45
Грэй
5
Троост-Эконг
Остались в запасе
Барнсли
Уотфорд
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
16
Люк Томас
ЦП
28
Elliot Simoes
ЦФ
Остались в запасе
26
Даниэль Бахман
ВР
2
Жереми Нгакия
ПЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Барнсли - Уотфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Новости команд
Все
Барнсли
Уотфорд
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+