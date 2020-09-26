Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Брентфорд
Миллуолл - Брентфорд: обзор матча 26 сентября 2020
Миллуолл
26.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Брентфорд
4'
Д. Уоллес
21'
А. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Брентфорд
Замена
М. Уоллес
️️️️
С. Мэлони
90'
+2
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
М. Беннетт
79'
Замена
К. Мэхони
️️️️
Т. Брэдшоу
79'
78'
Замена
М. Йенсен
️️️️
Д. Да Силва
72'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
С. Каньос
Желтая карточка
Р. Леонард
63'
21'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Тони
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
20'
Желтая карточка
М. Ромео
18'
13'
Желтая карточка
Д. Томпсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Уоллес
Пас отдал
М. Беннетт
4'
3'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Р. Генри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
5
Чарли Гуд
ЦЗ
2
Доминик Томпсон
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
88
Маркус Форсс
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
3-2-2-3
33
Биалковски
2
Мэлони
15
2
Ромео
4
Хатчинсон
5
Купер
17
Уоллес
18
Вудс
9
Брэдшоу
10
Беннетт
18
Леонард
4-3-2-1
12
Дэниэльс
3
Дальсгаард
18
Янссон
2
Пайннок
3
Генри
10
Да Силва
10
Маркондес
23
Нергор
7
Каньос
19
Мбемо
17
Тони
2
Мэлони
3
Уоллес
3
Уоллес
2
Мэлони
9
Брэдшоу
11
Мэхони
11
Мэхони
9
Брэдшоу
10
Беннетт
10
Бедварссон
10
Бедварссон
10
Беннетт
3
Генри
2
Томпсон
2
Томпсон
3
Генри
10
Да Силва
8
Йенсен
8
Йенсен
10
Да Силва
7
Каньос
10
Бенрахма
10
Бенрахма
7
Каньос
Остались в запасе
Миллуолл
Брентфорд
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Matt Smith
ЦФ
6
Шон Уилльямс
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
5
Чарли Гуд
ЦЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
24
Тарик Фосу
ЛВ
1
Давид Райя
ВР
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Matt Smith
ЦФ
6
Шон Уилльямс
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
5
Чарли Гуд
ЦЗ
88
Маркус Форсс
ЦФ
24
Тарик Фосу
ЛВ
1
Давид Райя
ВР
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Миллуолл - Брентфорд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Брентфорд
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
«Брентфорд» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
Вчера, 20:50
АПЛ: шансы «Брентфорда» и «Эвертона» на победу в матче 11-го тура
22 ноября
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Брентфорда» и «Ноттингем Фореста» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+