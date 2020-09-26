Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Ковентри
Барнсли - Ковентри: обзор матча 26 сентября 2020
Барнсли
26.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ковентри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Ковентри
90'
+1
Желтая карточка
Г. Хамер
87'
Желтая карточка
Ф. Дабо
Желтая карточка
А. Моуатт
85'
Желтая карточка
К. Стайлс
80'
Замена
P. Schmidt
️️️️
К. Чаплин
80'
69'
Замена
Д. Шипли
️️️️
Д. Аллен
69'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Б. Шиф
Замена
E. Simoes
️️️️
Л. Томас
59'
Замена
Д. Фризер
️️️️
М. Хелик
46'
Желтая карточка
К. Вудроу
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
18
Бен Шиф
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
Ковентри
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
31
Thomas Bilson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
3-2-3-2
1
Уолтон
6
Хелик
21
Соллбауэр
5
Андерсен
29
Лудевиг
28
Уильямс
4
Стайлс
20
Моуатт
16
Томас
8
Чаплин
12
Вудроу
4-2-2-1-1
20
Мароши
25
Дабо
5
МакФадзин
5
Эстигард
5
Хайам
18
Шиф
38
Хамер
24
Аллен
3
Гилс
17
О'Харе
24
Гудден
6
Хелик
28
Фризер
28
Фризер
6
Хелик
8
Чаплин
19
19
8
Чаплин
16
Томас
28
28
16
Томас
24
Аллен
26
Шипли
26
Шипли
24
Аллен
18
Шиф
10
Уокер
10
Уокер
18
Шиф
Остались в запасе
Барнсли
Ковентри
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
Главный тренер
Даниэль Штендель
31
Thomas Bilson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
40
Брэд Коллинс
ВР
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
Остались в запасе
31
Thomas Bilson
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Барнсли - Ковентри
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Новости команд
Все
Барнсли
Ковентри
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+