Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ковентри
Бристоль Сити - Ковентри: обзор матча 12 сентября 2020
Бристоль Сити
12.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ковентри
1'
Д. Патерсон
82'
Т. Калас
33'
М. Гудден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ковентри
ГОЛ! 2:1!
Т. Калас
Пас отдал
Д. Патерсон
82'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Н. Уэллс
78'
60'
Замена
Б. Шиф
️️️️
Г. Хамер
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
Х. Массенго
56'
Замена
К. Мартин
️️️️
Ф. Дьедиу
56'
Желтая карточка
З. Винер
52'
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Гудден
23'
Замена
Д. Шипли
️️️️
Л. Келли
Желтая карточка
T. Rowe
14'
12'
Желтая карточка
Г. Хамер
ГОЛ! 1:0!
Д. Патерсон
Пас отдал
Н. Уэллс
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Ковентри
20
Марко Мароши
ВР
5
Доминик Хайам
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
38
Густаво Хамер
ОП
4
Лайам Келли
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
2
Josh Pask
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
19
Тайрик Бакинсон
ОП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Ковентри
25
Фанкати Дабо
ПЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
18
Бен Шиф
ОП
31
Thomas Bilson
ЦФ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
3-2-2-3
25
Бентли
10
32
Хант
26
Калас
4
26
Винер
4
Массенго
35
Патерсон
21
Уэллс
18
Дьедиу
18
Вайманн
3-1-3-1-2
20
Мароши
5
Хайам
5
МакФадзин
5
Эстигард
38
Хамер
4
Келли
24
Аллен
3
Гилс
17
О'Харе
2
24
Гудден
4
Массенго
19
Бакинсон
19
Бакинсон
4
Массенго
21
Уэллс
42
Семеньо
42
Семеньо
21
Уэллс
18
Дьедиу
18
Мартин
18
Мартин
18
Дьедиу
4
Келли
26
Шипли
26
Шипли
4
Келли
38
Хамер
18
Шиф
18
Шиф
38
Хамер
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ковентри
1
Макс О'Лири
ВР
17
Никлас Элиассон
ЛП
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
31
Thomas Bilson
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
17
Никлас Элиассон
ЛП
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
Остались в запасе
31
Thomas Bilson
ЦФ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
20
Амаду Бакайоко
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Бристоль Сити - Ковентри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
Новости команд
Все
Бристоль Сити
Ковентри
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+