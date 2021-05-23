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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Бернли
Шеффилд Юнайтед - Бернли: обзор матча 23 мая 2021
Шеффилд Юнайтед
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
24'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бернли
89'
Замена
Э. Барнс
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Б. Осборн
83'
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Д. Джеббисон
79'
70'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Макнил
Желтая карточка
К. Бешам
65'
46'
Замена
М. Выдра
️️️️
Д. Браунхилл
Желтая карточка
Д. Флек
38'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Э. Стивенс
24'
Желтая карточка
Д. Балдок
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
14
Джек Робинсон
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
8
Зак Брант
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
3
Стивенс
6
Бешам
15
Иган
14
Робинсон
32
Балдок
23
Осборн
10
Норвуд
13
Флек
17
МакГолдрик
29
Джеббисон
4-1-3-1-1
1
Норрис
38
Лоутон
6
Тарковски
2
Данн
18
Тэйлор
8
Вествуд
7
Гудмундссон
4
Корк
8
Браунхилл
11
Макнил
9
Вуд
23
Осборн
19
Ягиелка
19
Ягиелка
23
Осборн
29
Джеббисон
10
Брюстер
10
Брюстер
29
Джеббисон
8
Браунхилл
11
Выдра
11
Выдра
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
35
Барнс
35
Барнс
7
Гудмундссон
11
Макнил
16
Родригес
16
Родригес
11
Макнил
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бернли
8
Зак Брант
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
8
Зак Брант
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бернли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
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