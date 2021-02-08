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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Кристал Пэлас
Лидс - Кристал Пэлас: обзор матча 08 февраля 2021
Лидс
08.02.2021, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
3'
Д. Харрисон
52'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Кристал Пэлас
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
К. Филлипс
88'
76'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
76'
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
65'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Ж. Матета
ГОЛ! 2:0!
П. Бэмфорд
52'
46'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
П. ван Анхолт
37'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
ГОЛ! 1:0!
Д. Харрисон
Пас отдал
С. Даллас
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
10
Эберечи Эзе
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Джо Гелхардт
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Мелье
12
Эйлинг
6
Купер
4
Стрейк
7
Алиоски
27
Филлипс
15
Даллас
43
Клих
11
Харрисон
11
Рафинья
45
Бэмфорд
3-3-2-2
13
Гуаита
24
Данн
24
Кэхилл
3
Митчелл
17
Клайн
44
Ридевальд
15
ван Анхолт
10
Эзе
19
Миливойевич
10
Айю
14
Матета
27
Филлипс
16
Шеклтон
16
Шеклтон
27
Филлипс
15
ван Анхолт
25
Таунсенд
25
Таунсенд
15
ван Анхолт
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
14
Матета
44
Батшуайи
44
Батшуайи
14
Матета
Остались в запасе
Лидс
Кристал Пэлас
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Лидс - Кристал Пэлас
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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