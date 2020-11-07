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Кристал Пэлас - Лидс
Кристал Пэлас - Лидс: обзор матча 07 ноября 2020
Кристал Пэлас
07.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Лидс
12'
С. Данн
22'
Э. Эзе
42'
Э. Кошта (АГ)
70'
Ж. Айю
27'
П. Бэмфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Лидс
Замена
К. Бентеке
️️️️
Ж. Айю
85'
77'
Желтая карточка
М. Клих
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Х. Ридевальд
77'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
Э. Таунсенд
71'
71'
Замена
Т. Робертс
️️️️
П. Стрейк
ГОЛ! 4:1!
Ж. Айю
Пас отдал
В. Заа
70'
49'
Желтая карточка
Л. Купер
46'
Замена
Рафинья
️️️️
Э. Кошта
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Э. Кошта
42'
27'
ГОЛ! 2:1!
П. Бэмфорд
Пас отдал
М. Клих
ГОЛ! 2:0!
Э. Эзе
22'
ГОЛ! 1:0!
С. Данн
Пас отдал
Э. Эзе
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
24
Данн
17
Клайн
8
Куяте
44
Ридевальд
11
МакАртур
10
Эзе
10
Заа
25
Таунсенд
10
Айю
3-2-1-1-2
30
Мелье
6
Купер
4
Стрейк
12
Эйлинг
15
Даллас
7
Алиоски
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
11
Кошта
25
Таунсенд
27
Шлупп
27
Шлупп
25
Таунсенд
44
Ридевальд
16
МакКарти
16
МакКарти
44
Ридевальд
10
Айю
20
Бентеке
20
Бентеке
10
Айю
4
Стрейк
19
Робертс
19
Робертс
4
Стрейк
11
Кошта
11
Рафинья
11
Рафинья
11
Кошта
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лидс
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Кристал Пэлас - Лидс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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