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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Зальцбург
ЛАСК - Зальцбург: обзор матча 20 марта 2021
ЛАСК
20.03.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Зальцбург
13'
П. Дака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЛАСК - Зальцбург
90'
+5
Желтая карточка
А. Рамальо
90'
+2
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
Б. Ааронсон
Замена
M. Altunbas
️️️️
Х. Балич
89'
Замена
П. Михорль
️️️️
М. Эмиль Мадсен
74'
Замена
Д. Райтер
️️️️
Й. Эггештайн
74'
74'
Замена
К. Адейеми
️️️️
М. Бериша
65'
Замена
Бернардо
️️️️
А. Бернед
Желтая карточка
Д. Холланд
47'
13'
ГОЛ! 0:1!
П. Дака
Пас отдал
Р. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
36
Рене Реннер
ЦП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
8
Лукас Гргич
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
26
Metehan Altunbas
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Антонин Свобода
ЦФ
3-1-3-3
30
Шлагер
28
Визингер
18
Траунер
16
Андраде
8
Холланд
36
Реннер
26
Ранфтль
21
Мадсен
19
Эггештайн
18
Балич
36
Гойгингер
4-3-1-2
23
Станкович
5
Кристенсен
8
Вебер
5
Рамальо
17
Ульмер
16
Юнузович
24
Бернед
12
Мвепу
11
Ааронсон
27
Дака
20
Бериша
18
Балич
26
26
18
Балич
21
Мадсен
34
Михорль
34
Михорль
21
Мадсен
19
Эггештайн
29
Райтер
29
Райтер
19
Эггештайн
20
Бериша
14
Адейеми
14
Адейеми
20
Бериша
11
Ааронсон
13
Зайвальд
13
Зайвальд
11
Ааронсон
24
Бернед
13
Бернардо
13
Бернардо
24
Бернед
Остались в запасе
ЛАСК
Зальцбург
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
14
Антонин Свобода
ЦФ
58
Нико Мантль
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
Остались в запасе
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Кристиан Рамзебнер
ЦЗ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Остались в запасе
14
Антонин Свобода
ЦФ
58
Нико Мантль
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Зальцбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
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